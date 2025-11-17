Iulia Vântur, pe scenă la Vatican. A cântat pentru Papa Leon XIV

Iulia Vântur a trăit unul dintre cele mai importante momente din cariera sa artistică, interpretând pe scena Auditorium-ului Paul VI, la Vatican, în cadrul evenimentului care a marcat 60 de ani de la „Nostra Aetate”, declarația promovată de Papa Paul al VI-lea în 1965, ce a deschis un nou capitol în dialogul interreligios.

Evenimentul a adunat lideri spirituali și artiști de renume mondial, iar românca a făcut parte din proiectul global „We Are the New World”, coordonat de celebrul producător Poo Bear, colaborator al unor staruri precum Justin Bieber și Mariah Carey.

Pe scena impunătoare a Vaticanului, Iulia Vântur a avut două momente distincte. În prima parte, artista a interpretat un colaj de colinde românești, inclusiv „La Bethlehem colo-n jos”, cântec cu care obișnuia să-și colinde părinții și care i-a deschis drumul artistic în India.

În a doua parte, Iulia a cântat alături de Poo Bear, Jizelle & Jason Boyd, Vijay și Stephen, contribuind la imnul internațional pentru pace și unitate „We Are the New World”.

„Mi s-a părut cu totul ireal. Nu mi-am imaginat vreodată că vocea mea se va auzi la Vatican, că renumitul auditorium Paul VI va răsuna a cântec românesc… Dar câteodată, iată că realitatea bate orice imaginație. Am învățat că viața îmi oferă daruri minunate, însă trebuie să fiu mereu pregătită să le primesc”, a declarat Iulia Vântur.

Invitația de a participa la acest eveniment și la proiectul lui Poo Bear a venit din partea Dr. Sanjana Jon, personalitate de marcă în filantropia internațională, cu care artista colaborase prin Fundația Give Life Foundation. Iulia a povestit că inițial a crezut că nu a auzit corect.

„Când mi s-a propus să cânt la Vatican, am crezut că visez sau că nu aud bine. Am întrebat de câteva ori, să mă asigur că nu înțeleg greșit. Când am aflat că și Papa Leon va fi prezent… mi s-a părut ireal, dar în același timp foarte firesc.”

Artista a mărturisit că nu a avut emoții. „Probabil neașteptat, nu am avut emoții mai deloc. Am simțit mereu ca o binecuvântare, ca o voce care-mi spunea mereu 'ești exact unde trebuie, faci exact ce trebuie'… Am simțit o pace adâncă, o mare bucurie și o binecuvântare să fiu la Vatican, pe acea scenă.”

Iulia și-a dorit ca esența românească să fie prezentă în spectacol, combinată cu influențe indiene, pentru a reda publicului o experiență culturală autentică. Energia publicului a fost vizibilă și palpabilă pentru artistă, care a fost impresionată de reacția celor prezenți.

„Cel mai neașteptat, dar frumos, sentiment l-am trăit atunci când am revenit în public după cântare… oamenii din diverse colțuri ale lumii îmi mulțumeau pentru momentul de pe scenă, erau curioși să afle mai mult despre mine și cântecele pe care le-am cântat.”

Evenimentul i-a adus Iuliei și o recunoaștere academică. Un reprezentant al Ecole Supérieure Robert de Sorbon i-a oferit diploma Magister of Arts - Honoris Causa, o distincție care reflectă atât meritele artistice, cât și implicarea în proiecte umanitare. Artista a povestit că momentul a fost emoționant și că l-a împărtășit imediat cu familia.