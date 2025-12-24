Monden

Cântecul Snowman, în fruntea clasamentului Spotify. Mariah Carey, devansată de artista Sia

Cântecul Snowman, în fruntea clasamentului Spotify. Mariah Carey, devansată de artista SiaMariah Carey. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

După mai bine de 30 de ani în fruntea preferințelor muzicale de Crăciun, hitul „All I Want For Christmas” al cântăreței Mariah Carey a fost detronat pe Spotify, fiind întrecut de „Snowman” al australiencei Sia.

Mariah Carey, record istoric în Billboard Hot-100

Până săptămâna trecută, hitulAll I Want For Christmas trona în fruntea clasamentelor de ascultare din întreaga lume. Melodia a fost unul dintre cele mai populare cântece de Crăciun timp de peste 30 de ani.

Cântecul a obținut un nou record, petrecând 77 de săptămâni în celebrul clasament Billboard Hot-100. Aceasta reprezintă cea mai lungă perioadă pentru un single în istoria clasamentului, înființat în urmă cu 67 de ani.

Sia a preluat topul clasamentului Spotify cu cântecul Snowman

În acest an, altă cântăreață domină în topurile muzicii de Crăciun. Pe Spotify, australiana Sia a devansat-o pe Mariah Carey cu melodia „Snowman”.

Mariah carey

Sursa foto Youtube

Cântecul a fost lansat în 2017 și, potrivit datelor comunicate de platformă, a înregistrat cele mai multe ascultări în luna decembrie.Cântecul „Snowman” al lui Sia a ajuns în fruntea mai multor clasamente muzicale din diferite țări, inclusiv Germania și Suedia. Melodia a rămas între cele mai ascultate cântece de Crăciun pe Spotify până să ajungă în frunte luna aceasta.

„All I Want For Christmas”, record fără precedent în perioada sărbătorilor

Lansată în 1994 pe albumul Merry Christmas, piesa lui Mariah Carey a depășit performanțele anterioare ale altor artiști și a ajuns să domine clasamentul Hot 100 în fiecare sezon de Crăciun din 2019 până în 2024. Hitul a intrat în top 10 abia în 2017, impulsionat de streaming și popularitatea playlisturilor de sărbători.

Pe Spotify,  cântecul All I Want For Christmas a fost ascultat de peste 2,4 miliarde de persoane, păstrându-și poziția de lider în toți aceși ani. În același timp, „Snowman” al lui cântăreței Sia înregistrează 1,4 miliarde de ascultări, marcând un succes semnificativ, dar inferior celui realizat de melodia lui Carey.

