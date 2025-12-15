Iulia Vântur și-a lansat primul colind în română. Cine joacă în videoclip

Iulia Vântur pare să fie din ce în ce mai apropiată de tradițiile românești și mai ales de colindele de la noi din țară. Astfel că a făcut o vizită fulger pentru a întregistra o astfel de melodie alături de părinții ei.

Și-a făcut o carieră peste hotare, mai exact în India, cu toate acestea artista nu uită tradițiile. De altfel ea a și interpretat un colind românesc la Vatican, iar acum a decis să scoată un astfel de album și în România. Drept urmare a filmat deja un videoclip la unul dintre colinde. Actorii principali sunt nimeni alții decât părinții ei pe care i-a convins să joace in videoclipul ei.

Cei doi par încântați că apar alături de fiica lor de care sunt tare mândri. Mai ales că de fiecare dată când vine în România, solista face tot ce îi stă în putință să ajungă și acasă la ai ei. Asta dacă nu reușește să îi ducă prin vacanțe prin țări exotice, pe unde mai concertează și ea.

Anul trecut spre exemplu, sărbătorile de iarnă i-au prins în Dubai, acolo unde și Salman Khan a susținut un concert. Drept urmare părinții Iuliei au mers la eveniment și s-au distrat copios așa cum s-a văzut în imaginile pe care Iulia le-a postat. Cei doi nu par să fie deranjați de faptul că fiica lor nu este căsătorită și înțeleg foarte bine relația dintre ea și superstarul indian.

Pe de altă parte și Iulia are o relație foarte bună cu tatăl lui Salman Khan, alături de care apare în mai multe fotografii și despre care vorbește extrem de frumos.

Chiar dacă nu se afișează mereu unul lângă celălalt, relația Iuliei cu Salman este una de notorietate la nivel international. Nici superstarul indian nu a negat vreodată faptul că este iubitul româncei și nici nu a apărut alături de vreo altă femeie la brat. Iar despre o eventuală sarcină, Iulia a spus mereu că dacă Dumnezeu va vrea, cu siguranță se va întâmpla.