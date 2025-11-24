Iulia Vântur și Salman Khan, la nunta anului. Și Jennifer Lopez a fost prezentă

Iulia Vântur și actorul Salman Khan au fost printre invitații principali la cea mai fastuoasă nuntă a anului 2025, desfășurată la Udaipur, „orașul lacurilor” din India. Evenimentul a durat patru zile și a strâns nume importante din Bollywood, precum și personalități internaționale, inclusiv fiul lui Donald Trump, Donald Trump Jr., și cântăreața Jennifer Lopez, care a susținut un recital spectaculos.

Iulia Vântur a ajuns direct de la Vatican, unde cântase în fața Papei, iar prezența ei la nunta Netrei Mantena și a lui Vamsi Gadiraju a fost remarcată de presa indiană. Evenimentul a combinat tradiția indiană cu spectacole internaționale, decoruri regale și experiențe muzicale de excepție.

Nunta s-a desfășurat între 21 și 24 noiembrie, în locații exclusiviste: The Leela Palace, Manek Chowk, Zenana Mahal și insula Jagmandir. Fiecare loc a fost transformat în decoruri opulente, cu aranjamente florale masive, candelabre elegante și mobilier luxos. La Leela Palace, predominau nuanțe de roșu intens, iar celelalte locații păstrau teme cromatice variate, păstrând aceeași atmosferă regală.

Seria de evenimente a început cu un show al celebrului DJ olandez Tiesto, însoțit de dansatori tradiționali din Rajasthan și muzicieni Manganiyar. Joi seara, petrecerea a electrizat invitații, iar vineri a avut loc un eveniment muzical la Zenana Mahal.

Momentele speciale au fost completate de recitalul lui Jennifer Lopez, care a adus energia și emoția unui concert internațional direct la nunta indiană. Iulia Vântur a fost prezentă în centrul atenției și a filmat mai multe momente cu artiștii prezenți, fiind o apariție remarcată de presa locală și internațională.

Netra Mantena, moștenitoarea familiei Mantena, provine dintr-un mediu extrem de influent și bogat. Tatăl ei, Rama Raju Mantena, este antreprenor în industria farmaceutică și CEO al Ingenus Pharmaceuticals, companie cu centre de cercetare în SUA, Elveția și India. Familia deține mai multe firme în domeniul sănătății și a rămas discretă în fața publicului până la nunta spectaculoasă.

Vamsi Gadiraju, soțul Netrei, este co-fondator și CTO al platformei tech Superorder, care folosește inteligență artificială pentru gestionarea operațiunilor restaurantelor. Absolvent al Columbia University și inclus în 2024 pe lista Forbes 30 Under 30, Vamsi s-a remarcat prin succesul său în tehnologie și antreprenoriat.

Pentru a surprinde fiecare moment al evenimentului, mirii au apelat la același fotograf ca și familia Ambani, Joseph Radhik, fondator al brandului „Stories by Joseph Radhik”. Echipa sa este cunoscută internațional pentru fotografia de nuntă și pentru capacitatea de a surprinde detalii spectaculoase și emoții autentice.