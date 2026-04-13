Peter Phillips, nepotul Reginei Elisabeta, nu ar putea să se recăsătorească fără o „permisiune specială”

Peter Phillips, nepotul Reginei Elisabeta a II-a, a primit o „permisiune specială” pentru a se recăsători, conform tradițiilor regale care impun anumite reguli pentru membrii familiei regale, informează people.com.

Fiul Prințesei Anne, Peter Phillips, a obținut o „permisiune specială” din partea vicarului Bisericii All Saints din Kemble, unde se va căsători cu Harriet Sperling în această vară, din cauza faptului că ambii au mai fost căsătoriți anterior.

Conform surselor apropiate cuplului, Peter, în vârstă de 48 de ani, și Harriet au primit acordul necesar pentru a se căsători. Peter a divorțat de Autumn Kelly în 2021, iar Harriet a fost căsătorită anterior cu un instructor de fitness.

Miercuri, cei doi au confirmat public data și detaliile nunții prin intermediul revistei PEOPLE. Gerard Franklin, purtătorul de cuvânt al cuplului, a transmis: „Domnul Peter Phillips, fiul Alteței Sale Regale Prințesa Regală și al Căpitanului Mark Phillips, și doamna Harriet Sperling, fiica regretatului domn Rupert Sanders și a doamnei Mary Sanders din Gloucestershire, au anunțat astăzi data nunții lor”.

Ceremonia privată va avea loc sâmbătă, 6 iunie 2026, la Biserica All Saints, Kemble, Cirencester, iar ambele familii au fost informate prin invitații. Comunicatul a precizat că Majestatea Lor Regele Charles și Regina Camilla, alături de Prințul William și Kate Middleton, au fost, de asemenea, informați despre eveniment. Alte detalii urmează să fie anunțate la momentul potrivit.

Biserica Tuturor Sfinților, situată în Gloucestershire, a fost martoră la primii pași ai lui Peter și Harriet, ambii crescând în apropiere. Conform publicației Hello!, locația se află la doar 20 de minute de Parcul Gatcombe, reședința Prințesei Anne.

Peter, fiul Prințesei Anne și al căpitanului Mark Phillips, își trăiește a doua căsătorie. În 2008, s-a căsătorit cu Autumn, originară din Canada, împreună cu care are două fiice: Savannah și Isla, astăzi în vârstă de 15 și 14 ani.

După ce au anunțat separarea în februarie 2020, divorțul a fost finalizat în iunie 2021, Peter devenind astfel primul membru al generației sale din familia regală care a trecut printr-un divorț. Ulterior, Peter a avut o relație de trei ani cu Lindsay Wallace, fiica unui magnat din industria petrolieră, care s-a încheiat în aprilie 2024, conform declarațiilor oficiale.

În luna mai a aceluiași an, el a fost fotografiat alături de Harriet, o asistentă medicală NHS și mamă a adolescentei Georgia, ținându-se de mână la Badminton Horse Trials, un eveniment ecvestru la care au participat împreună cu fiicele lui.

Relația lor a continuat să se dezvolte sub lumina reflectoarelor regale, cei doi fiind văzuți participând la întâlniri de o zi și evenimente sociale din calendarul familiei regale. Harriet a interacționat chiar cu Regele, unchiul lui Peter, și cu Prințesa Anne la câteva dintre aceste ocazii și a luat parte la Procesiunea Regală de la Royal Ascot în iunie 2025, semn că o logodnă ar putea fi iminentă.

În august 2025, la puțin peste un an de la debutul relației lor, Peter Phillips și Harriet Sperling și-au anunțat logodna, stârnind entuziasm în rândul familiei și al admiratorilor.

Conform unui comunicat oficial al purtătorului de cuvânt al cuplului, „Domnul Peter Phillips, fiul Alteței Sale Regale Prințesa Regală și al Căpitanului Mark Phillips, și doamna Harriet Sperling, fiica regretatului domn Rupert Sanders și a doamnei Mary Sanders din Gloucestershire, și-au confirmat astăzi logodna”.

Anunțul a fost primit cu bucurie de ambele familii, iar Majestățile Lor Regele și Regina, precum și Prințul și Prințesa de Wales, au fost informați despre eveniment. Totuși, data oficială a nunții nu a fost încă stabilită.

Peter a cerut-o în căsătorie pe Harriet cu un inel spectaculos cu diamant de la Pragnall, celebru bijutier britanic, asociat cu casa de bijuterii care a creat și inelul de logodnă al regretatei regine Elisabeta a II-a.