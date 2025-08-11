Monden

Iulia Vântur i-a surprins pe toți cu ultima sa apariție. Cine a însoțit-o la petrecere

Iulia Vântur. Sursa foto: Instagram/ vanturiulia
Iulia Vântur și-a făcut apariția pe plaiurile mioritice, unde a participat în calitate de spectator la un festival celebru. Alături de ea nu a fost starul indian, care de altfel, nu a venit niciodată în România.

Iulia Vântur s-a distrat singură

Cântăreața a venit special pentru festival, așa că și-a anunțat prietenii. Printre cei care au răspuns prezent a fost și Andreea Raicu, alături de care Iulia a și petrecut ceva vreme.

Nu de alta, dar și fosta prezentatoare s-a dus în India pentru concertele Coldpaly, iar Iulia a răspuns prezent. Apoi românca s-a distrat alături de foștii colegi de la o televiziune din România.

Cert este că nu a părut că-I duce dorul lui Salamn Khan. Mai ales că actorul indian nu a însoțit-o niciodată în România pe iubita sa. Iar acum, cel mai probabil el are tot felul de proiecte care îi necesită prezență.

Dar acest lucru nu a ținut-o în loc pe Iulia, care și-a văzut de distracție. Ulterior, cântăreața a ajuns și la Iași, acolo unde stau părinții ei pe care îi vizitează de fiecare dată când vine în România.

Vizită fulger la părinți

Mai ales că nu se întâmplă foarte des, pentru că programul încărcat nu-i permite întotdeauna. Probabil că acum are o binemeritată pauză de la concerte, mai ales că ultimele luni au fost pline.

Iulia s-a bucurat de un succes răsunător cu melodia de pe coloana sonoră a unui serial indian celebru. Drept urmare a concertat în foarte multe capitale ale lumii, printre care și Londra și Dubai.

În Dubai a cântat chiar și în deschiderea a două vedete internaționale Jason Derulo și Ricky Martin. Cariera ei este din ce în ce mai înfloritoare, în india fiind extrem de respectată și apreciată pentru melodiile ei.  Cu toate acestea nu a uitat de unde a plecat. Drept urmare de fiecare dată când poate își găzduiește prietenii, printre care se numără și Loredana Groza.

