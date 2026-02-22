Marian Mexicanu s-a căsătorit în secret. Cine a participat la nuntă

Marian Mexicanu a explicat că nunta pe care a avut-o cu cea de-a doua soție, cu Ana a făcut-o în secret. Asta pentru că și-a dorit discreție și și-a dat seama că uneori mai puțină lume înseamnă mai multă intimitate.

Celebrul lăutar s-a căsătorit a doua oară cu iubita lui Ana, acum mai bine de 10 ani. Mariajul a avut loc la biserică în primă fază, ca mai apoi să se desfășoare și cununia religioasă. ”La 40 de ani am cunoscut-o pe Ana iar eu sunt cununat religios, pentru că nu prea-mi place să fac căsătorie civilă.

Poate pe Dumnezeu îl păcălesc sau pe publicul telespectator, dar când vreau să iau decizii importante în viața mea, le iau. Nu a știut nimeni când eu am luat-o pe sora mea cea mare, cumnatul meu, am luat-o pe Ana și am intrat în biserică. Eram 4 persoane”, a povestit artistul.

De altfel, acesta a explicat că alături de soția lui au stabilit că nu e cazul de mare publicitate. ”Iar la noi e cu fast, când faci o nuntă, chemăm muzicanți, 4-500 de invitați. Am preferat să am acordul lui Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc și să îi convină câți suntem. Am intrat patru persoane, am făcut slujba de cununie.

Apoi am mers și ne-am cununat și civil. De 10 ani suntem luați și nu a știut nimeni. Cununia civilă a fost mediatizată, dar nunta nu”, a mai spus acordeonistul.

Marian Mexicanu a povestit și de ce a luat decizia nunții restrânse. ”Nunta am făcut-o pentru numele lui Dumnezeu și pentru ca noi să fim împliniți sufletește și să ne meargă bine. Pentru că preotul spune că atunci când doi parteneri nu sunt cununați ei trăiesc în păcat. Și eu nu am vrut să fac asta cu Ana, pentru că avea 20 de ani, era un copil.

Prima dată când am văzut-o prima dată nu am plăcut-o, avea 17 ani. Abia mai apoi când am văzut-o la 20 de ani, am început să o plac”, a mai spus artistul.