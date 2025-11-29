Marian Mexicanu’ despre problemele de sănătate: Am avut pistolul pus la cap, am anxietate și iau pastile

Marian Mexicanu’ a povestit la un podcast despre problemele de sănătate pe care le are, dar și cum a scăpat de la o nuntă fugind cu căruța. Acesta a explicat că de-a lungul carierei sale a fost amenințat și cu pistolul și cu cuțitul.

Meseria de lăutar nu este pentru oricine după cum spune chiar Marian Mexicanu’. ”Am avut pistolul pus la cap și cuțitul pus la gât. În străinătate să fac lucrul ăsta. Eu de 30 de ani am atacuri de panică, am niște probleme de sănătate. Eu de 28 de ani de zile iau tratament de atac de panică.

Și alte medicamente tare grele. Am agorafobie, am depresie, am multe. 25 de ani de zile eu nu am mers singur pe stradă, nu am stat singur în casă și am mâncat cu porția, regim alimentar. Nu fumez, nu beau alcool, nu beau cafea”, a explicat el.

De asemenea, acesta a explicat că la un moment dat a fost nevoit să își însceneze leșinul. ”De unde să mă prind că iese scandal? Mie dacă mi-ai dat banii, acolo mor. Dacă iese scandal, iese scandal, indiferent. Am cântat de la 2 zile, la rece, la vreo 300 de persoane, până la ora 10 a doua zi dimineață. Acordeonul era stricat, că l-au stricat.

Și a doua zi dimineața i-am zis lui George al lui Miu, băi vezi că mă fac că mor, că leșin, tu sari pe mine și plângi, zbieri. Am căzut cu tot cu acordeon. Acordeonul oricum nu mai reprezenta nimic. George s-a pus pe zbierete, a cerut apă să arunce cu apă. Am rămas acolo jumătate de oră. Nu mai răspundeam la nimic. Până la urmă au zis că gata”, a mai spus lăutarul.

În cele din urmă acesta a reușit să plece. Au fugit prin câmp și au ajuns la București cu o căruță. ”Până la urmă, mă ridic și ia țambalul să putem să fugim. Cortul era într-un lan de grâu. Am luat-o pe acolo să ieșim undeva. Dă Dumnezeu să găsim o căruță și cu aia am ajuns la București”, a mai spus Marian Mexicanu.