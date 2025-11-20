Marian Mexicanu’, declarații ciudate: Un lăutar e mult mai elegant decât un manelist

Marian Mexicanu’ a declarat la un podcast că între lăutari și maneliști există mari diferente. Mai ales dacă este vorba despre maneliști cu mai puțină experință.

Artistul a explicat că diferențele între cele două tipuri de cântăreți sunt mari. ”Un lăutar este mult mai elegant decât un manelist. Nu se poate compara maneaua la cântare cu muzica lăutărească.

Cel puțin primele mese din față sunt distruse la manele. Eu le spun celor la care merg, mergeți până la mixer și umblați la el cât vă convine. Pentru că ei mă plătesc să le cânt ce vor ei. Nu mă plătesc să le cânt ce îmi place mie”, a spus el.

Cântărețul a mai explicat că totul pleacă de la bani. ”Noi lăutarii cântăm pe salariu, că e mai mic sau mai mare. În momentul acela ai o responsabilitate față de oameni. Drept urmare trebuie să îi faci să se simtă bine profesional. Ca ei să fie mulțumiți. În altă parte, nu vorbim despre liga națională, dar sunt anumiți maneliști, copilași care cântă pe bacșiș.

Și acolo intervine o problemă. Nu vreau să fac pe lupul moralist am 52 de ani și aș vrea ca generația tânără să învețe acest lucru. De multe ori, aceștia știu care sunt oamenii potenți financiar și merg la ei la masă și le cântă să le dea o grămadă de bani. Toată nunta ce face? Stă și vede cum doar personajul respectiv se simte bine, dar ceilalți sunt compromiși”, a mai povestit el.

Marian Mexicanu’ a mai declarat că el preferă să stea pe scenă, acolo unde a fost amplasat. ”Sunt artiști care nu pleacă de la scenă. Vrei să-mi dai un cadou vii la mine la scenă.

Vrei să-ți cânt o melodie sau o dedicație, vii la mine la scenă și cântând melodia eu mă adresez întregului public. Spun că mi-ai dat un cadou și din partea ta pentru toți invitații să se simtă bine toți. Lucrul acesta face diferența” a încheiat artistul.