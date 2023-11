Limitarea plăților cash. Marcel Ciolacu, față în față cu Marian Mexicanu

Marcel Ciolacu a atacat duminică partidul AUR, în scandalul legat de plățile cash. Premierul a catalogat drept „o nouă minciună şi o nouă provocare” informaţiile care circulă în spaţiul public în prezent.

Marcel Ciolacu a afirmat că ”mesajele populiste şi mincinoase bântuie ca nişte stafii prin diverse comunităţi”

Liderul PSD a vorbit duminică la Congresul reprezentanţilor comunităţilor rome. Acesta a folosit joc de cuvinte pentru a lansa un atac la adresa AUR:

„Oameni buni, cui să mă adresez cel mai bine? Ce specialişti am eu mai buni decât dvs în aur? Oameni buni, sunt o tinichea. „Haurul” lor e o tinichea plină de minciuni”, le-a spus Ciolacu celor prezenți la Sala Palatului.

Ciolacu compară isteria actuală legată de plata cash cu cea din ultimele luni:

”V-au minţit că facem legi ca să furăm copiii şi vedeţi bine că nu s-a întâmplat. Au o nouă minciună şi o nouă provocare, cea cu cashul. E cineva de aici care nu are cash la el? Mariane, în ultimul timp, nu au cash la ei?”, a spus Marcel Ciolacu, adresând a doua întrebare lăutarului Marian Mexicanu, invitat la Congresul romilor.

Liderul PSD s-a folosit și de un joc de cuvinte pentru a-și întări apărarea în fața acuzațiilor celor din AUR:

”Voi credeţi că viitoarea conducere pe care o să o alegeţi nu o să aibă cash în seara asta la ei? Sau Piedone, când trece vecinul Marian pe la el, nu mai are cash? Oameni buni, nu mai poţi să cumperi porcul, nu poţi să vinzi porcul? Nu poţi să vinzi calul, nu poţi să cumperi calul? Îţi trebuie certificat? Oameni buni, cui să mă adresez cel mai bine? Ce specialişti am eu mai buni decât dumneavoastră în „aur”? Oameni buni, sunt o tinichea! „Haurul” lor e o tinichea plină de minciuni, reţineţi de la mine acest lucru, nu au nicio treabă cu realitatea! Până şi eu, care nu mă pricep foarte bine, am râcâit pe bordură şi am văzut că-i tinichea!”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

George Simion vrea introducerea în Constituţie a plăţilor numerar

De partea opusă, George Simion, liderul AUR, iniţiază demersurile pentru două referendumuri:

„Conform legii se va organiza o strângere de semnături pentru plăţile în numerar, pentru introducerea în Constituţie a plăţilor cu numerar. Am văzut şi în alte ţări că se întâmplă acest lucru, în Austria, în Elveţia. Sigur, acolo nu există teoria conspiraţiei”, a explicat George Simion, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Limitarea plăţilor în numerar reprezintă o „problemă de libertate”:

„Se urmăreşte eliminarea numerarului într-o ţară în care jumătate din mediul rural este încă în noroi. Oamenii nu au apă, nu au canalizare, nu au gaze. Credem că este inacceptabil ceea ce guvernul Marcel Ciolacu face prin limitarea plăţilor în numerar. O dată, este o chestiune de accesibilitate pentru persoanele sărace, care nu au carduri, care nu acces la bancomate şi, după aceea, este o problemă de libertate”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

Limitarea plăţilor în numerar ar urma să intre în vigoare de la 11 noiembrie.