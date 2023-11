George Simion a primit marea veste. E petrecere mare în AUR

Ilinca Simion, soția lui George Simion, a anunțat că este însărcinată la un an de la căsătorie. Inițial, președintele partidului AUR și partenera sa nu au dorit să confirme că așteaptă un copil, dar acum totul este clar. Cei doi au recunoscut că urmează să devină părinții pe Facebook.

George Simion visa la un copil din ziua nunții

Liderul AUR a spus încă din ziua nunții că își dorește mulți copii cu Ilinca și că speră ca Dumnezeu să-i îndeplinească acest vis. El a mai declarat că speră ca toți românii să își găsească mare dragoste și să nu mai stea în relații toxice.

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi de dorim mulți copii. Nu avem încă, nu pot să vă confirm că vom avea o fată, un băiat, că vom avea un copil. Sperăm, ne dorim foarte mult. Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice. La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune”, spunea Simion în ziua nunții cu Ilinca Simion.

Cea mai mediatizată nuntă

Ilinca și liderul AUR s-au căsătorit în vara anului trecut. Ei au făcut o petrecere câmpenească, în comuna Măciuca, din județul Vâlcea. Multă lume a considerat că evenimentul a fost organizat în scop electoral și că nu a fost vorba despre iubire. Nunta a costat în total 12.000 de euro. Politicianul a recunoscut că a fost ajutat cu Gigi Becali, dar și de alte persoane importante din România.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, declara George Simion.

Liderul AUR a primit 400.000 de euro, dar de nuntă, la petrecerea pe care a organizat-o cu prilejul cununiei sale, anul trecut. „Cât s-a strâns… cât ne-a mai rămas, în sensul ăsta, 15.000 de euro. Facem un proiect de spital mobil”, spunea Simion în luna martie.