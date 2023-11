Nicoleta Luciu şi cei patru copii. Cum arată acum și cum au fost surprinși

Nicoleta Luciu şi cei patru copii, surprinşi la cumpărături. Aceştia au fost văzuţi de reporterii cancan.ro la Chiajna, zilele trecute. Şatena a coborât din autoturism, alături de cei patru copii, Zsolt și tripleții Karol, Kim și Kevin. Cu toții au intrat într-un bloc. Nu după mult timp, fosta asistentă TV și copiii s-au întors la Audi-ul Q7. Valoarea automobilului este de de circa 100.000 de euro. De acolo, au plecat la un complex comercial situat în zona de vest a Bucureștiului.

Nicoleta Luciu, în rolul de mamă

Nicoleta Luciu și-a condus copiii către un magazin mass market. Acolo copii și-au ales piese vestimentare pe gusturile lor. Nicoleta a cumpărat îmbrăcămintea.

Fosta Miss România a avut grijă inclusiv ca celor mici să nu li se facă foame. O sesiune de cumpărături e destul de obositoare. Iar fosta asistentă TV cunoaște acest aspect destul de bine. Așa că s-a înarmat cu snacks-uri și apă.

„Primii bani i-am făcut la 16 ani ca aplaudac”

Învățată să muncească încă de la o vârstă fragedă, Nicoleta Luciu a divulgat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru cancan.ro în urmă cu doar câteva luni, care i-au fost ocupațiile în adolescență.

„Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp. Pe lângă faptul că eram elevă și făceam și cursuri de Crucea Roșie. Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus NU niciodată. Stăteam în toate super-marketurile mari, cu parfumuri și altele. Primii bani i-am făcut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă.

Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirurgie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri. Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, a declarat Nicoleta Luciu.