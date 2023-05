Dinu Maxer, dezvăluiri despre Nicoleta Luciu și Playboy. „Nu mi-a plăcut deloc, a fost varză!” Vorbe grele pentru Silviu Boerescu

Dinu Maxer fost invitat la emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, unde a vorbit și despre relația sa cu Nicoleta Luciu şi despre culisele primului pictorial al fostei sale iubite, Nicoleta Luciu, din revista Playboy.

Artistul susține că redactorul-șef de atunci al publicației, Silviu Boerescu, nu l-ar lăsat pe Dinu Maxer în studioul foto, iar Nicoleta Luciu s-ar fi simțit inconfortabil din această cauză și nici fotografiile nu ar fi ieșit calitative.

Dinu Maxer desființează pictorialul Nicoletei Luciu, din Playboy

Mai exact, Dinu Maxer susține că redactorul publicației nu i-ar fi permis să asiste la sesiunea foto, şi din această cauză Nicoleta Luciu s-ar fi simțit timorată. Plus că a fost o ședință foto „cu perdea”, nu s-a arătat tot.

„Mulți ar zice că din cauză că am acceptat să pozeze în Playboy ne-am despărţit. Cred că e momentul să-i dau o replică lui Boerescu, care a scris în cartea lui și a avut ceva cu mine. Când a avut Nicoleta prima ședință foto în Playboy, odată ce eu mi-am dat acceptul la ședința foto, am vrut să iasă ceva mișto. Mi-a zis Boerescu: „Nu, tu nu vii”.

Nicoleta a fost extrem de stresată, prima ședință a fost varză. Aveau politica lor. Ce m-a deranjat este că Silviu Boerescu crede că am fost atât de gelos, încât nu am lăsat-o. Exact invers. Eu mi-am dat acceptul, am vrut să iasă un editorial senzațional, eu nu m-am putut uita la editorialul ăla, eu știind cum e Nicoleta și cum a apărut. Efectiv nu mi-a plăcut. Îi făceam eu poze mai bune, în casă. Nu mi-a plăcut deloc… din cauză că a fost timorată ea…Plus că a fost o ședință foto „cu perdea”, nu s-a arătat tot. Am fost acuzat pe nedrept de el și chiar mă deranjează lucrul, a furnizat niște date false, dar nu am apărut în presă pentru că eram căsătorit cu Deea și nu mi-am permis să vorbesc de cealaltă relație.” a povestit Dinu Maxer.

Dinu Maxer, despre motivele despărțirii de Nicoleta Luciu

Dinu Maxer, pe lângă faptul că nu-și dorea la vremea respectivă să aibă copii, acesta a menționat că mama sa i-a atras atenția că se ceartă prea mult cu partenera sa, Nicoleta Luciu.

„În ultimii ani când eram cu Nicoleta, a venit mama și mi-a spus așa: „Dinu vă certați prea mult voi o să vă despărțiți din cauza asta”.

Același lucru s-a întâmplat și pe finalul relației cu Deea, când copilul meu de 12 ani mi-a dat verdictul, atunci când sentimentele nu mai converg încep certurile, certuri din nimic.„, a mai declarat Dinu Maxer, potrivit viva.ro.