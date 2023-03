Se pare că divorțul dintre Dinu Maxer şi Deea a fost prevestit chiar în ziua nunții lor. Ce s-a întâmplat în acea zi 

Dinu Maxer și Deea au fost împreună timp de 18 ani. Aceștia au doi copii minori, o fată pe nume Maysa (3 ani) și un băiat pe nume Andreas (11 ani), a căror custodie a fost împărțită în așa fel încât fiica să rămână cu mama, iar băiatul, cu tatăl.

Deea Maxer a fost cea care a făcut anunțul divorţului, pe rețelele sociale: „Am decis să ne încheiăm căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer”.

Odată cu anunțul complet neașteptat al despărțirii unuia dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton, fanii lor și-au adus aminte ce s-a întâmplat în ziua nunții celor doi. Ar putea fi un semn sau, bineînțeles, doar o coincidență.

Ce s-a întâmplat la nunta lui Dinu și Deea Maxer, în 2008

Deea Maxer și Dinu au decis să-și unească destinele pe o plajă din Jupiter. Evenimentul a fost organizat în cele mai mici detalii, dar nimeni n-a prevăzut furtuna care urma să vină.

„Sunt oarecum șocat! Vă rog să se desființeze meteorologia. În felul acesta pot și oamenii să prevadă. Odată ce lumea mi-a spus că e soare până miercuri, după trei zile s-au schimbat, dar nimeni nu a spus că o să fie furtună la mare”, spunea Dinu Maxer în ziua nunții, pentru un post de televiziune.

„În ploaie, în vânt, nunta noastră va continua, chiar dacă anumite persoane nu își doresc acest lucru”, a spus atunci Deeea Maxer.

Lumea ar putea interpreta întâmplarea din ziua nunții, neprevăzută nici de meteorologi, ca un semn că cei doi nu aveau să-și unească destinele pentru totdeauna.

Dinu și Deea Maxer locuiesc de o lună separat

„Noi avem tutelă comună. Când a venit autoritatea tutelară la noi, ei voiau să dea copiii la mamă. Dar, când au văzut apartamentele, au zis că putem împărți copiii. Ieri, după ce am semnat actele, am fost împreună la clinică. Aseară m-a chemat la ea acasă și am mâncat împreună, toți patru. Am făcut partajul, am băgat divorțul, ea a cumpărat un apartament pe aceeași scară, în același bloc.

Am gândit totul pentru copii. Băiatul a vrut să rămână la mine, fetița a mers la mama la etajul doi. Noi stăm la cinci. Fetița nu și-a dat seama, a zis că e un joc: casa fetelor, casa băieților. Lui Andreas i-am spus, el a înțeles și a zis: e mai bine că nu vă mai certați. Avem patru săptămâni de când ne-am mutat separat. Ieri a fost doar o simplă semnătură pe un act”, a mai spus Dinu maxer, potrivit cancan.ro.