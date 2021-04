Lăutarul a făcut dezvăluiri teribile despre problemele de sănătate care i-au dat viața peste cap. Interpretul a mărturisit că de mai bine de 25 de ani nu poate ieși singur din casă, dacă nu are pe cineva alături. Marian Mexicanu și partenera sa de viață au fost invitați la Antena Stars.

Moartea mamei i-a declanșat o depresie cumplită

În platoul emisiunii „Showbiz Report”, lăutarul a dezvăluit că nu poate ieși singur din casă de mai bine de 25 de ani din cauza depresiei cu care se confruntă de când și-a pierdut mama. Femeia care i-a dat viață a trecut în neființă când el avea doar 17 ani, tragedie care l-a marcat profund și care i-a afectat major sănătatea psihică.

„Mi-am pierdut mama la 17 ani. A fost o durere imensă pentru mine, mai ales că am fost un copil așa mai mămos. După a murit tatăl meu, la 10 ani”, a spus Marian Mexicanu.

Omorurile la care a asistat i-au adâncit depresia

Mai mult, artistul a mărturisit că participarea la anumite evenimente turbulente, în care invitații generau scandaluri care se lăsau cu bătăi grave, i-a adâncit și mai mult starea depresivă.

“Ca și lăutar, e o meserie foarte grea. Am avut evenimente la care oamenii se omorau la propriu. Când vezi lucruri de genul ăsta nu poți decât să faci atacuri de panică. De la 22 de ani am aceste simptome. Am căzut în depresie, la vreun an mi-am revenit, apoi după iar doi ani am căzut iar și nu mi-am mai revenit”, și-a început povestea tristă Marian Mexicanu.

Fiica sa este singurul remediu pentru o suferință atroce

Din cauza depresiei și a episoadelor de anxietate care recidivează pe neașteptate, Marian Mexicanu este nevoit să iasă din casă doar alături de prieteni. Totodată, artistul a mărturisit că singura care ar putea să îi aline durerea este fiica sa. Însă e un lucru deocamdată imposibil din cauza relației defectuoase care există la momentul actual între ei din cauza conflictului cu fosta soție.

„De 25 de ani eu nu ies din casă fără o cârjă umană, un prieten, nu rămân în casă, nu ies afară cu prietenii. Eu doar dacă am treabă, sau cu Ana, sau cu un prieten de nădejde. Am fost la psiholog, ei au căutat în trecutul meu. Maria, fiica mea, este pionul principal în sănătatea mea mintală. Dacă ea e lângă mine, pot să râd. Nu sunt bine. Noi lăutarii putem să fim și actori de comedie și de tragedie. Trebuie să râdem și când sufletul ne plânge”, a mai precizat artistul, la Antena Stars.

