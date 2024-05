Monden Iulia Vântur, pe aceeași scenă cu Jason Derulo. Unde va cânta românca în fața a mii de oameni







Iulia Vântur anunță că va cânta pe aceiași scenă cu celelbrul Jason Derulo. Vedeta a fost contactată pentru a susține o reprezentație pe o celebră Arenă din Dubai. De altfel, Iulia spune că și-a dorit acest lucru foarte mult și că a cerut Universului să ajungă acolo. ”Am scris Universului că într-o zi să cânt la Coca-Cola Arena.

Îmi amintesc că am fost la repetițiile lui AP Dhillon la Coca-Cola Arena, din Dubai și când am plecat de acolo, am scris în aer, pe arenă „Într-o zi voi cânta aici, semnat Iulia Vântur”. Prietenii mei buni au fost martori. Și mai devreme decât mă așteptam, am primit un telefon, iar prietenul meu îmi spunea: „Vezi, se întâmplă”!

Împarte aceiași scenă cu artiști internaționali de renume

Puterea intenției, când iubești ceea ce faci și crezi în tine. Spectacolul va fi și mai special pentru că acest Festival este primul festival eco-conștient din Dubai. Are un scop puternic și acolo va concerta și „Jalebi Baby” Jason Derulo, un artist internațional extraordinar.

Sunt foarte încântată de asta, va fi o noapte distractivă... cu un scop măreț!”, a declarat Iulia Vântur. Artista a susținut anul trecut și un turneu în America, semn că fanii ei sunt pretutindeni. Acum mai mulți ani, Iulia Vântur a decis să se mute în India.

Mutarea în India i-a adus o nouă carieră

Acolo a decis să înceapă o nouă carieră, de această dată în muzică. Iată că lucrurile au mers foarte bine pentru artistă. Publicul din India a primit-o cu brațele deschise. Mai ales prin prisma relației cu Salman Khan care este un adevărat superstar acolo. Drept urmare, drumul spre succes al Iuliei a fost unul destul de lin.

Cu toate acestea, vedeta a muncit și foarte mult pentru a realiza coregrafiile la piesele ei. Iar în acest moment se pare că tot efortul ei este răsplătit.