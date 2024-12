EVZ Special Provocări transformate în oportunități. Evopath, compania care crește productivitatea angajaților cu ajutorul AI







Trăim timpuri în care informația de actualitate devine inutilă într-un ritm accelerat, în care societatea și standardele acesteia se schimbă văzând cu ochii, iar viteza este reperul oamenilor prezentului. În acest sens, inteligența artificială vine să susțină modul în care se desfășoară evenimentele în ziua de azi. O afacere care vine să faciliteze productivitatea la locul de muncă este Evopath, fondată de Bogdan Neacșu. Prin intermediul business-ului, acesta ajută alte companii să implementeze inteligența artificială la locul de muncă pentru a avea o afacere profitabilă.

La momentul actual, cea mai mare frică a pieței muncii este tehnologia. Mai exact, cum AI ar putea înlocui oamenii în viitor la nivelul mai multor industrii. Evopath vine să contrazică această afirmație. Afacerea fondată de Bogdan Neacșu propune cu o soluție ce are ca scop creșterea productivității angajaților cu ajutorul inteligenței artificiale. AI nu înlocuiește resursa umană, ci devine asistentul tău de buzunar. Te ajută să înțelegi și să implementezi task-urile la locul de muncă, crescând astfel productivitatea și ușurând viața angajaților sau managerilor.

Experiență îndelungată

Evopath este prima companie fondată de Bogdan Neacșu. Dar, experiența sa din spate pune baze clare pentru o afacere de succes. Bogdan a absolvit Facultatea de Studii Economice. Acesta a urmat un masterat în administrarea afacerilor. „Mă leagă o amintire puternică de locul acela. Am ținut legătura cu mulți colegi și prieteni de acolo. Suntem o comunitate foarte efervescentă și în zilele noastre”, a precizat acesta.

După terminarea studiilor, acesta a activat în mai multe sectoare de activitate. În ultimii 20 de ani, s-a axat pe zona de vânzări în domeniul IT, ocupând funcții de sales executive. „Am construit echipe, am condus proiecte de vânzări în zona de IT, mai ales software. Timp de 15 ani, am locuit și am lucrat în câteva țări, printre care Luxemburg și Marea Britanie. Am lucrat pentru cei mai mari producători de software, fie că a fost vorba de software bancar, fie că a fost vorba de tehnologie educațională. M-am implicat în a vinde aceste soluții către cele mai mari din top 100 bănci din Europa și din lume sau firme mari de consultanță și la universități precum Insead”, a povestit Bogdan Neacșu.

După mulți ani petrecuți peste hotare, Bogdan a decis să se întoarcă la București. Scopul a fost de a pune în practică lucrurile învățate și experiența acumulată pe piața românească. Pe această bază a apărut și Evopath, o companie care dorește să răspundă unei probleme reale. „Este o chestiune reală pe care, dacă o putem adresa cu o soluție bună, ea ar face viața multor organizații mai ușoară și de asemenea, a oamenilor. Evopath contribuie la bunăstarea profesională a angajaților și la creșterea profitabilității clienților. Toată lumea are de câștigat”, a explicat fondatorul.

O soluție de creștere a productivității

Evopath este o platformă de creștere a productivității angajaților. Practic, prin intermediul inteligenței artificiale, platforma ajută oamenii cu fiecare sarcină nouă sau dificilă pe care managerul trebuie să o dea echipei. Promisiunea acestui start-up ține de economisirea timpului. Platforma Evopath ajută la crearea mai rapidă a task-ului și executarea sa într-un timp scurt.

„Cum facem asta? Ne asigurăm că pentru fiecare sarcină, fiecare task, folosim AI ca să generăm obiecte de learning foarte specifice fiecărui task în parte. Platforma oferă motivație specifică fiecărui angajat care rezolvă acel task. Astfel încât, când task-ul ajunge la persoana care trebuie să îl execute, aceasta știe cum să-l facă și vrea să-l facă. Să învețe lucruri noi care sunt foarte specifice jobului lor. Ceea ce îi face și pe angajați mai greu de înlocuit de orice inteligență artificială. De asemenea, face ca firma să fie mult mai profitabilă”, a precizat Bogdan.

Platforma Evopath este și un sprijin esențial pentru manageri, aceasta ajutând la trasabilitatea muncii angajaților. „Dezideratul nostru este nu doar să administrăm aceste sarcini, ci și să ne asigurăm că ele se fac. Ne asigurăm că există și o trasabilitate ca managerul să știe care este statusul acestor task-uri. Mai exact, cine le-a făcut la timp, care este dinamica de realizare și de creare a sarcinilor noi și valoroase. Există mai multe statusuri pentru fiecare task în parte și există un mecanism de feedback între angajat și cel care a dat sarcina. Astfel încât, să se poată sfătui pe parcurs. AI joacă un rol important în a mijloci această comunicare și în a ajuta oamenii să își facă task-ul mai repede și mai bine. Dar, în tot acest timp, omul este în centrul acțiunii”, a afirmat fondatorul start-up-ului.

Inteligența artificială versus resursa umană

Pe măsură ce tehnologia evoluează, oamenii se tem și mai mult de necunoscut. Multe persoane sunt de părere că inteligența artificială sau roboții vor ajunge să înlocuiască oamenii. Evopath vrea să facă fix contrariul. Start-up-ul dorește să pună inteligența artificială în slujba oamenilor. Astfel, asistentul tău AI să devină o unealtă importantă la locul de muncă.

„Putem să creștem profitabilitatea firmelor pentru că oamenii cu cât știu și vor să facă lucrurile noi dificile importante mai bine și mai repede, cu atât rămân relevanți și ajută afacerile. Task-urile se fac într-un procentaj mai mare, oamenii sunt mai motivați, rămân o perioadă mai lungă în locul de muncă respectiv. Atunci, crește exponențial profitabilitatea. Relevanța la locul de muncă, în contextul noilor tehnologii, este un lucru important pentru că le dă oamenilor și o cale de evoluție”, a povestit Bogdan.

Evopath oferă clienților abonamente în funcție de nivelul de utilizare, iar tarifele pot varia de la 9 la 19 euro pentru fiecare utilizator pe lună. „Noi definim proiectele împreună cu clientul. Înțelegem care este zona organizațională unde au nevoie să folosească Evopath, este un element foarte important. Avem grijă ca agentul Evopath specific clientului să fie alimentat cu informațiile necesare companiei pe care o ajută. Să poată susține procesul de învățare. Poate fi un obiect de micro learning sau poate însemna un document specific sau un paragraf specific dintr-o procedură specifică clientului, la care managerul poate adăuga un task. Astfel încât, la sfârșitul zilei, când omul primește sarcina, aceasta să fie plină de contextul necesar pentru ca angajatul să știe să-și facă treaba și să vrea să o facă. Noi lucrăm și la zona de motivare”, a precizat Bogdan.

Investiții și planuri de viitor

Evopath este un start-up lansat pe piață în acest an. A pornit la drum cu o investiție proprie de peste 100.000 de euro. În prezent, start-up-ul a dezvoltat niște proiecte pilot cu câțiva clienți importanți, printre care și Vodafone. La nivel de planuri de viitor, se dorește extinderea serviciilor pe mai multe piețe, motiv pentru care va fi deschisă o rundă de investiții.

„Vrem să extindem aceste proiecte pilot și zona de produs, zona de sales engine, pentru a dezvolta acest motor de vânzări predictibile și în alte piețe, dar și în România. Luxemburg, Marea Britanie și Franța sunt obiectivele noastre următoare, dar și la nivelul României vrem să creștem, desigur, pentru că aici suntem în primul rând prezenți și vrem să ne maximizăm amprenta din punct de vedere al vânzărilor. Pe termen mediu, dorim să creștem în zona de telecom, în zona de servicii financiare și zona de retail în România și în Europa”, a explicat fondatorul.

În prezent, echipa Evopath este compusă din șapte oameni, existând, de asemenea, planuri de extindere. „Am hotărât să ridicăm o rundă de investiții, motivul fiind acela de a consolida echipa și de a duce la bună execuție planurile atât comerciale, cât și pe cele din punct de vedere al dezvoltării de produs”, a precizat fondatorul.

Inteligența artificială a devenit „un must have” la nivelul multor industrii. Soluții precum Evopath ajută oamenii să înțeleagă că tehnologia lucrează pentru oameni, iar viața angajaților poate fi cu mult mai ușoară.