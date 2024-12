Economie Calculul pe care trebuie să-l facă cei care iau un credit. Sfaturile unui economist: Ești cât de cât sigur







Economistul Radu Georgescu consideră că în România lipsește „cultura creditelor bancare” și că românii „habar n-au ce înseamnă un credit ipotecar”, și nici ce înseamnă să „plătești lunar un credit pe o perioadă de 30 de ani”.

Radu Georgescu spune că românii nu sunt familiarizați cu astfel de concepte

Economistul Radu Georgescu a amintit despre un caz particular trăit de un fost coleg și spune că acum trei ani acesta „şi-a cumpărat în leasing o maşină de 70.000 euro. L-am întrebat de ce nu şi-a luat una de 25.000 euro. Mi-a spus că îşi permite. L-am întrebat până când îşi permite? Şi-a mai permis 2 ani”.

Între timp, spune Radu Georgescu, „Banca Transilvania a cumpărat banca la care lucra. Iar el a rămas fară job. Eu am lucrat 2 ani la una dintre cele mai mari firme din Elveţia, Swisscom Am fost surprins când am văzut că CEO-ul conduce o Skoda. Probabil tipul câştiga peste 1 milion de euro pe an”.

Radu Georgescu a evocat o declarație a lui Milton Friedman, laureat al Premiului Nobel pentru economie, în care spunea: „partea frumoasă la un credit ţine până când începi să-l dai înapoi”.

Radu Georgescu: România lipsește „cultura creditelor bancare”. Sursa foto: Pixabay

„Nu avem cultura creditelor bancare”

Economistul a amintit, de asemenea, că „în anul 2000 nu exista creditul ipotecar. Nu avem habar ce înseamnă să plăteşti lună de lună un credit pe 30 de ani. Bonus. Nu avem habar ce se va întâmpla în următorii 5 ani.

În ultimii 4 ani am trecut printr-o pandemie, o explozie a inflaţiei şi a dobânzilor la credite, un război la granita şi am început să vorbim despre naţionalizări. Acum 4 ani aceste lucruri păreau un film SF”.

Radu Georgescu, sfat pentru cei care doresc să ia un credit

Economistul Radu Georgescu mai spune că „multi oameni mă întreabă dacă este bine să-și facă un credit pentru apartament, mașină etc. Le spun să-și estimeze într-un mod pesimist veniturile pe următorii 5 ani. Apoi să împartă la 2. Doar asa ești cât de cât sigur când iei un credit.

Întrebat cum își explică creșterea constantă a prețurilor la locuințe, economistul i-a explicat „că este usor să iei credit, dar este infinit mai greu să-l plăteşti înapoi la bancă. Dacă iei acum un credit de 100.000 euro, plăteşti în 30 de ani o dobândă către bancă de 230.000 euro. Adică mai mult decât dublu cât este preţul apartamentului. Câţi înteleg acest lucru?”, a concluzionat Radu Georgescu în postarea sa de pe social media.