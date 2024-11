Politica Ilie Bolojan: Cine va spune că va scădea taxe anul viitor, îi minte pe oameni







Președintele intermiar al PNL, Ilie Bolojan, afirmă că nu i-a fost comod să plece din poziția de candidat la Senat pentru a prelua frâiele partidului, dar spune că își pune la bătaie cei 20 de ani de muncă. El prevede un scor fragmentat la pralamentare și crede că votul pro-Georgescu de la alegerile prezidențiale a fost unul "de furie".

Rezultatul șocant de la alegerile prezidențiale au cutremurat lumea politică din România. Ilie Bolojan crede că alegerile parlamentarele, de duminica viitoare, vor avea parte de un "vot pulverizat".

"Este o situație complicată, nu doar pentru partidele politice care au primit o lecție în alegerile prezidențiale. Atunci când partidele primesc o lecție, nici nu este rău.

Problema este că suntem într-o situație dificilă. Avem niște alegeri parlamentare care arată că o să fie un vot pulverizat, o să fie mai multe partide care vor intra și avem un tur doi la prezidențiale care încă nu este validat și pentru că nu este validat și pentru că s-a dispus renumărătoarea, toate aceste chestiuni nasc niște speculații.

Oare ocupantul locului 2 va mai rămâne, se va inversa locul 2 și locul 3? Alegerile o să fie validate sau anulate? Toate aceste temeri și speculații generează tensiuni sociale, îngrijorări ale oamenilor", a declarat Ilie Bolojan.

"Cea mai mare îngrijorare a mea nu este pentru PNL sau celelalte partide. Nici mie nu mi-a fost comod să plec dintr-o poziție de candidat la Senat și să mă trezesc în două zile, după un scor prost, că m-au solicitat colegii să vin și să fac ceva. Îmi pun la bătaie cei 20 de ani de muncă, în care am încercat să nu-mi bat joc de oameni", a mai spus Ilie Bolojan

Vot împotriva clasei politice

Ilie Bolojan spune că votul de la prezidențiale a fost dat împotriva clasei politice din România și avertizează asupra consecințelor sale.

"Cred că această emoție, furia, pleacă de la o dezamăgirile față de lumea politică. Pe acest fond al dezamăgirii este foarte ușor să plantezi fricile.

Acesta a fost un vot de furie dat împotriva lumii politice. Votul de furie are cauzele lui, dar nu înseamnă că votul împotrivă este un vot bun. Suntem o țară poziționată în Flancul estic al NATO, iar dacă nu avem grijă ce facem cu stabilitatea ei, cu menținerea credibilității ei, o să fie perioade complicate în perioada următoare", a afirmat președintele interimar la PNL.

"Gândiți-vă ce înseamnă pentru o țară, ca în ochii investitorilor, a băncilor, a celor ce au afaceri cu această țară, să dai impresia de o țară neguvernabilă, o țară cu un președinte sau un Parlament pe care nu poți conta.

Când o bancă dă un credit unui client, banca îi face o analiză de risc, în funcție de analiza asta îi dă credite. Dacă noi nu putem lua credite, nu putem funcționa", a precizat Ilie Bolojan.

Aroganța autorităților locale

Liberalul crede că autoritățile locale dau dovadă de aroganță în relația cu cetățenii.

"La o scară mică am observat ceva, la alegerile locale, avem primari care fac o treabă relativ bună, dar sunt aroganți cu oamenii și au șanse mari să piardă.

Ce așteaptă oamenii de la noi? Să nu-i sfidăm. Lumea politică nu a înțeles asta. Cu bune cu rele, în România, s-au construit autostrăzi, au crescut salarii, pensii. Dar nu au fost corectate inechitățile. Când au văzut că unii sunt favorizați, aici a apărut neîncrederea", a mai declarat liderul PNL.

"Sunt peste 2 milioane de oameni ce l-au votat pe Călin Georgescu. Votanții ăștia au fost făcuți în toate felurile. Cu votul împotrivă i-au dat un vot de încredere domnului Georgescu", a mai spus acesta.

Ilie Bolojan a ținut să precizeze că nu l-a dat afară din funcție pe Rareș Bogdan.

"Nu l-am dat afară pe Rareș Bogdan, și-a dat demisia. Sunt două forme când îți dai demisia, când îți dai seama că trebuie să-ți asumi o răspundere pentru un rezultat și când te împing colegii pentru un rezultat slab", a precizat Ilie Bolojan.

Trei persoane care corespund noii linii a PNL

Președintele interimar al PNL a enumerat trei oameni care pot să fie audși în prim-planul partidului.

"Pe poziții de decizie ar trebui să fie oameni care au trecut un test electoral.

Îl avem pe primarul de la Sectorul 6. L-am rugat pe Ciucu să vină prim-vicepreședinte. Eu am văzut ce a făcut domnul Ciucu în Drumul Taberei.

Domnul Tuță este la primul mandat și trebuie să-și reconfirme mandatul.

La Botoșani, în condiții dificile, a candidat un antreprenor, domnul Iftimie, a fost atacat, dar când ai mii de angajați, ca să dai salarii la mii de oameni, înseamnă că știi să gestionezi ceva.

Dacă va adminstra Consiliul cum a administrat firma, e perfect", a spus Ilie Bolojan.

Un puci electoral

Întrebat dacă avem de-a face cu un puci electoral, Ilie Bolojan a răspuns că nu crede în această idee și că situația în care se află politicenii în acest moment se datorează atacurilor dintre partide.

"Eu nu-mi pot permite să fac astfel de afirmații, dacă eram la CJ Oradea puteam face acest lucru, dar sunt președintele PNL, nu pot face asemenea declarații. Am o constrângere care ține de această responsabilitate și de această funcție. Cu cât ai o funcție mai mare cu atât ai o răspundere mai mare.

Suntem aici și datorită atacurilor dintre partide. Unii zburau cu un avion, alții cu altul. Daca jignesti pe cineva, nu jignesti doar pe persoana respectivă, te califici și pe tine într-un anumit fel. Se pare că nu au învățat nimic unii", a afirmat președintele interimar al PNL.

"În aceste zile, dacă ești un om rațional îți dai seama că va fi un Parlament pulverizat, nu o să mai aibă nimeni 50% , poate 20%. Eu nu îl atac pe Călin Georgescu, nu este el de vină, el este un efect, oamenii au dat un vot împotrivă. Îl demonizez pe domnul acela și îl fac victimă sau spun electoratului că am înțeles lecția?", a spus Ilie Bolojan

Cât despre declarațiile controversate făcute, de-a lungul timpului, de Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al prezidențialelor, Ilie Bolojan a spus că acestea ridică multe "semne de întrebare"

"Sunt declarații care nu pot decât să îți ridice semne de întrebare față de de cel care le face. Oamenii au toată săptămâna viitoare la dispoziție să studieze ce votează. În 2000 am avut de ales între Vadim și Iliescu, deși fusesem student în Timișoara în 89, mi-a tremurat mâna dar am votat, deși nu puteam fi decât anti FSN", a mai spus el.

Mesajul pentru tineri

Ilie Bolojan crede că tinerii trebuie să fie foarte atenți cu cine votează.

"Trebuie să meargă să voteze, dar trebuie sa îți aloci o oră două înainte, dacă nu ești foarte convins nu vota după o poză, uita-te cine candidează, ce au făcut acei oameni, uitați-vă pe ce canal politic sunt.

Spre exemplu, nu toți cei de la PNL sunt buni. Practic, votezi o împuternicire pe care o dai în Parlament.

Tinerii nu au răbdare, dar e nevoie de mai multă atenție", a spus Ilie Bolojan,

Nu există posibilitatea de a scădea taxe

În privința scăderii de taxe, idee pe care merg mulți politicieni în campania electorală, liberalul crede că e vorba doar de mesaje electorale fără acoperire.

"Cine va spune că va scădea taxe anul viitor, îi minte pe oameni. Când candidezi la o funcție ai două abordări. Le spui oamenilor care este situația și să le spui o ipoteză de lucru.

A doua variantă: știi care sunt dorințele, nemulțumirile și creezi niște așteptări puternice să câștigi alegerile.

Cei care au suprasolicitează creează dezamagiri. Oamenii nu te uită.

Nu există posibilitatea de a scădea taxe în timp real. Doctrina partidului meu este să las cât mai mult la oameni, nu să le iau", a mai afirmat acesta.

Mesaj pentru diaspora

Ilie Bolojan nu este supărat pe modul în care au votat românii din diaspora.

"Eu, pe cei care lucrează în străinătate, îi consider bunii noștri români. Unii au plecat la studii, este un lucru bun.

Unii au plecat pentru că nu aveau locuri de muncă, că nu au putut intra la stat, că se tranteau concursurile. Ei au votat împotrivă. Nu mă supăr pe ei că au votat cum au votat, trebuie să mă gândesc cine mă reprezintă în diaspora? Meritam să ne voteze?", a transmis Ilie Bolojan.

Relația cu Kșaus Iohannis

Liberalul spune că nu s-a mai văzut cu președintele Klaus Iohannis de peste cinci ani.

"Nu am discutat cu dânsul în ultimii 5 ani. Președintele României are niște competente, niște obligații. Eu eram Primar la Oradea sau președinte de CJ și nu am fost apelat.

Nu trebuie să discute un Președinte de CJ cu un Președinte de țară. Noi trebuie să ne facem datoria acolo unde suntem", a mai afirmat el.

300 de parlamentari

Ilie Bolojan mai afirmă că propunerea cu maximum 300 de parlamentari rămâne în picioare.

"Propunerea cu 300 de parlamentari nu este de campanie, este o chestiune necesară pentru reformă.

Cât timp a fi parlamentar este conceput ca o sinecură, și nu considerată o onoare, este greu să ai legitimitatea să adopți niște legi. Exemplul personal este vital", a declarat Ilie Bolojan.

Premierul României, rezultatul unei majorități parlamentare

Cât despre posibilitatea de a deveni premierul României, așa cum s-a mai vehiculat în unele cercuri politice, Ilie Bolojan spune că este imposibil să se facă, de pe-acum, vreun calcul în acest sens.

"Premierul României nu este o problemă de dorință, uneori nici de capacitatea lui sau de dorința unui candidat la prezidențiale. Premierul României este un rezultat al unei majorități parlamentare.

O să fie un vot duminică care o să dea un rezultat. - Partidele o să aibă un număr de parlamentari, din discuțiile partidelor o să reiasă o propunere.

Poate reprezentatul unui partid care nu are un scor relevant să fie premier. Ar putea dacă-l susțin ceilalți. Procentele o să fie foarte fragmentate", a spus președintele interimar al PNL.