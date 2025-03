Monden Lidia Buble a suferit fizic din cauza muzicii. Cum a fost agresată în tinerețe







Lidia Buble a povestit în cadrul unui podcast faptul că i-a plăcut să cânte dintotdeauna, drept urmare era invitată să cânte la balurile de boboci. Doar că nu era atât de simplu să ajungă acolo pentru că tatăl său nu era tocmai de acord.

Lidia Buble, situație la limită

Artista a povestit că uneori mai călca pe cuvântul tatălui și mai fugea la câte un Bal al bobocilor ca să cânte. Numai că s-a întâmplat să fie și prinsă. ”Mergeam și cântam la balul de boboci. Dar nu puteam să-i spun tatei că îmi întorcea gura la spate. Noroc că aveam biserică pe seară. Și el obișnuia ca după seara de rugăciune ne întreba de unde s-a predicat.

Ca să fie atent că ai fost în Biserică și nu ai dat chiulul. Și în seara respectivă m-a întrebat: Lidia, din ce s-a predicat azi? Și eu fugisem de la Biserică, pe la jumătatea programului când a început predica, am fugit la Balul Bobocilor că le promisesem că le cânt o piesă. Și nu m-am mai întors la Biserică, balul s-a terminat pe la 8 și ceva 9, Biserica se termina la 8, și o să-i zic lu tati că a mai stat cu tinerii prin centru, nu știu ce. Și mă întreabă: de unde s-a predicat. Și eu i-am zis că din Biblie.

Și a continuat și despre ce s-a predicat? Păi despre Dumnezeu. Și m-a luat, păi din ce carte și n-am știut să-i spun. Și s-a prins el că ceva e putred și am recunoscut că am fost la bal. Că se postase ceva filmulețe și binevoitorii au avut grijă să îi spună. Că noi fiind fete de pastor trebuia să fim exemple. Și a aflat și am luat și-o mamă de bătaie pentru asta”, a povestit cântăreața.

De asemenea aceasta a explicat că nu aveau în casă nici televizor, doar un radio care era pe o anumită frecvență. Cert este că atunci când a ajuns în București și a fost descoperită de Adi Sînă, viața ei s-a schimbat radical. Dar și când s-a auzit prima dată la radio, i-a fost frică de reacția tatălui.