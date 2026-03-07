Acatistul Sfântului Mucenic Polieuct, pentru prieteniile sincere

Rugăciunea Sfântului Mucenic Polieuct este folosită în special pentru cei care vor să își salveze prieteniile. Sfântul a preferat să moară decât să încalce legământul de prietenie cu Nearh.

Potrivit site-urilor de teologie, Sfântul este prăznuit pe 9 ianuarie, iar acatistul lui se citește pentru obținerea ajutorului în cazul prieteniilor sincere. De asemenea pentru împlinirea promisiunilor încălcate, dar și pentru recuperarea datoriilor poate fi citit acest acatist.

Tot el este cel care ajută la depășirea certurilor și a situațiilor tensionate în relațiile interumane. Tot el poate fi invocat pentru a face dreptate în situații în care o parte a fost nedreptățită.

În anii 200 în Melitina Cetatea Armeniei, a ajuns și Polieuct care era soldat elin. Acesta l-a cunoscut pe Nearh, soldat și el, dar de religie creștin ortodoxă. Cei doi erau foarte buni prieteni, dar și acolo creștinii au început să fie persecutați.

Nearh nu și-a ascuns niciodată religia și se aștepta să fie ucis, iar marea lui teamă era că Polieuct nu o să aibă curajul să moară pentru Dumnezeu. Cei doi au și discutat despre acest lucru, iar Polieuct l-a lămurit că nu avea să nege pe Christos.

Drept urmare, acesta i-a explicat lui Nearh că a avut un vis lămuritor. ”Am văzut în vedenie pe Hristos, Căruia tu slujești, apropiindu-se de mine și, luându-mi haina, m-a îmbrăcat cu altă haină nouă, al cărei preț și frumusețe nu este cu putință a o spune, iar nasturii de la haină aceea erau de aur, apoi și cal înaripat mi-a dat”, ar fi spus Polieuct.

În cele din urmă acesta a mers acasă la soție și la socri și le-a transmis că va spune că este creștin. Drept urmare este posibil să își piardă viața. Familia acestuia a încercat să îl convingă să nu facă acest lucru, dar Sfântul a fost de neoprit și în cele din urmă i s-a tăiat capul și a fost botezat în propriul sânge.