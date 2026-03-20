 Vedeta serialului Friends a renunțat la botox cu riscul de a arăta „ca o bunică”

Vedeta cunoscutului serial Friends a decis să renunțe la botox, alegând să accepte semnele naturale ale trecerii timpului. Actrița a recunoscut că această alegere implică riscul de a arăta „ca o bunică”, dar consideră că autenticitatea în privința aspectului fizic este mai importantă decât perfecțiunea artificială, informează people.com.

Lisa Kudrow, în vârstă de 62 de ani, a decis să renunțe la tratamentele cu botox, deși recunoaște că se teme de schimbările naturale ale feței sale. Actrița a povestit recent despre efectele secundare neobișnuite pe care le-a resimțit după ultima injecție cosmetică.

„Cred că a contribuit la iritația ochilor și la un model ciudat de pe frunte, așa că probabil că am terminat cu el acum”, a mărturisit Kudrow. Vedeta, cunoscută din serialul Friends, a precizat că prima sa injecție cu botox a avut loc acum doi ani, la vârsta de 60 de ani.

În ciuda deciziei de a renunța la tratament, actrița nu ascunde o anumită neliniște față de trecerea timpului. „Mi-e teamă că într-o zi va trebui să mă văd arătând ca bunica mea, dar, în același timp, sunt încântată să joc roluri de persoane mai în vârstă”, a adăugat ea.

Lisa Kudrow a vorbit și despre intervenția chirurgicală la nas pe care a avut-o în adolescență. „Am trecut de la a mă vedea ca fiind urâtă, în mintea mea, la a nu mai simți asta”, a mărturisit actrița. Kudrow a precizat că operația a avut loc vara înainte de a începe cursurile la un nou liceu, moment în care „erau mulți oameni care nu ar fi știut cât de urâtă mă percepeam înainte”.

De asemenea, Kudrow a explicat de ce mult așteptatul al treilea sezon al comediei sale de la HBO, „The Comeback”, va fi și ultimul. „Trebuie să spunem „al treilea și ultimul”, a declarat ea. „Nu știu dacă voi mai vrea să reiau proiectul peste 10 ani, așa că e mai bine să încheiem acum, ca să nu se mai întrebe nimeni ce urmează sau dacă vom continua vreodată.”

„Cel mai respectuos lucru pe care îl putem face pentru public și pentru personaj este să facem o poveste în trei părți. Este o trilogie, iar acesta este sfârșitul”, a explicat Lisa Kudrow.

Un nou episod al comediei apreciate, creată de Lisa Kudrow și Michael Patrick King, a fost anunțat vara trecută. Serialul, nominalizat la premiile Emmy, revine după aproape 12 ani după finalul sezonului 2.

Lisa Kudrow va reveni în rolul principal al serialului, interpretând-o din nou pe Valerie Cherish, alături de colegii săi Dan Bucatinsky, Laura Silverman și Damian Young, care continuă să contribuie la povestea serialului.

Dacă primul sezon, descris de HBO, urmărea aventurile unei „actrițe de serie B” acceptând să participe la un reality show care surprindea „eforturile sale de a obține un rol într-un sitcom din cadrul acestui serial de comedie”, cel mai recent sezon o arată pe Valerie confruntându-se cu provocările industriei divertismentului și cu impactul inteligenței artificiale, la ani după evenimentele anterioare.

„Este foarte amuzant să fii Valerie”, a spus Kudrow pentru THR, referindu-se la personaj. „Oamenii îmi spun deseori: «Trebuie să fie epuizant să joci momentele în care toată lumea e atât de dură cu ea, nu-i așa?». Dar eu doar mă uitam înapoi și clipeam. Extenuant? Deloc. Ce e în neregulă cu mine? Nici măcar pentru o secundă nu m-am simțit rău.”

Actrița a completat: „Valerie își construiește propria realitate. Are câteva iluzii, dar tocmai acestea generează umorul. Este evident pentru noi că oamenii nu vor să fie acolo sau să o audă vorbind, dar ea nu se poate abține.”