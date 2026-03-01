Cum să-ți îngrijești mâinile pentru a părea mai tinere decât fața

Mâinile sunt adesea primul semn vizibil al îmbătrânirii, deși ne concentrăm mai mult pe îngrijirea feței. Specialiștii recomandă o rutină atentă care să includă hidratarea constantă și protecția solară, elemente esențiale pentru a preveni petele pigmentare, informează telegraph.co.uk.

În timp ce multe persoane acordă o atenție deosebită pielii feței, mâinile rămân adesea neglijate, atrage atenția chirurgul cosmetician Bryan Michelow, specialist în îngrijirea mâinilor. „Ignorarea mâinilor este o greșeală, atât din perspectiva factorilor naturali, cât și a îngrijirii”, explică el.

Este însă niciodată prea târziu să începi să ai grijă de ele. Aplicarea regulată a cremei hidratante, folosirea protecției solare și alte tratamente pot preveni sau încetini semnele vizibile ale îmbătrânirii.

Mai mult, exfolierea regulată ajută la eliminarea celulelor moarte și la stimularea circulației, iar cremele bogate în retinol sau acid hialuronic pot restabili fermitatea pielii. Pentru rezultate vizibile, unghiile nu trebuie neglijate, deoarece aspectul general al mâinilor contribuie semnificativ la percepția de tinerețe.

Potrivit dermatologului Amy Kassouf, schimbările care apar odată cu trecerea timpului afectează și mâinile. „Pielea devine uscată și descuamată, unghiile se fragilizează, iar petele pigmentare pot să apară”, spune ea.

Pe măsură ce pierd volum și elasticitate, mâinile dezvoltă riduri și piele subțire, translucidă. Îmbătrânirea se manifestă și prin apariția petelor de vârstă, cunoscute ca lentigine solare sau pete hepatice, cauzate de expunerea la radiațiile ultraviolete.

Acestea pot varia de la nuanțe deschise la maro închis și apar mai ales pe zonele expuse frecvent la soare. Fenomenul poate apărea la orice vârstă, mai ales pentru cei care petrec mult timp în aer liber sau folosesc solarul, ceea ce specialiștii descurajează.

„Mâinile sunt expuse soarelui și altor agresiuni externe mai mult decât orice altă parte a corpului”, explică dr. Michelow. În plus, spălarea frecventă, în special cu apă fierbinte, îndepărtează uleiurile naturale care mențin pielea hidratată și protejată, favorizând uscarea și apariția crăpăturilor.

Prin urmare, hidratarea zilnică, protecția solară și atenția acordată pielii mâinilor sunt pași simpli, dar esențiali, pentru a le menține sănătoase și tinere cât mai mult timp.

Mâinile sunt printre primele părți ale corpului care arată trecerea timpului, dar vestea bună este că există strategii simple pentru a le menține tinere și frumoase, spun Dr. Kassouf și Dr. Michelow.

Hidratarea este esențială. Pielea mâinilor se poate usca rapid, mai ales în timpul spălărilor frecvente. Aplicarea regulată a unei loțiuni hidratante pe tot parcursul zilei, imediat după fiecare spălare a mâinilor, ajută la menținerea elasticității și supleței pielii. Păstrarea unei sticle de cremă la chiuvetă poate transforma această rutină într-un reflex zilnic.

Protecția împotriva factorilor nocivi. Mănușile căptușite cu bumbac devin indispensabile când lucrați în grădină sau manipulați substanțe chimice dure. Alegerea unui săpun cu pH blând sau ultra-blând ajută la prevenirea iritațiilor și uscăciunii. Medicul dermatolog poate recomanda variante potrivite pentru pielea sensibilă.

Exfolierea regulată. La fel cum îngrijim fața sau corpul, mâinile beneficiază de îndepărtarea celulelor moarte. Cu un amestec natural de zahăr, lămâie și uleiuri poate revitaliza pielea de pe degete, palme și încheieturi. Este important ca, după exfoliere, pielea să fie imediat hidratată.

Protecție solară zilnică. Razele UV afectează pielea mâinilor, provocând pete și riduri. Crema cu spectru larg și factor SPF de 50 sau mai mare reduce semnele de îmbătrânire și previne aspectul zbârcit. Chiar și în timpul condusului, razele UV pătrund prin geamuri, deci protecția nu trebuie neglijată.

Și alimentația contează. O dietă bogată în vitamine, antioxidanți și acizi grași omega-3 hrănește pielea și sprijină sănătatea unghiilor. Deficiențele de proteine, vitamina C sau vitamine din complexul B pot duce la unghii fragile și descuamate. Specialiștii recomandă alimente nutritive și, dacă este nevoie, suplimente multivitaminice pentru o îngrijire care vine din interior spre exterior.

Prin aceste gesturi simple, hidratare, protecție, exfoliere, fotoprotecție și alimentație echilibrată, mâinile pot rămâne tinere și sănătoase chiar și pe măsură ce trece timpul.

Mâinile pot trăda vârsta la fel de mult ca fața, dar există metode eficiente pentru a le menține tinere și sănătoase. Dermatologii Dr. Kassouf și Dr. Michelow recomandă o combinație de tratamente la domiciliu și proceduri medicale pentru a combate semnele vizibile ale îmbătrânirii.

Pentru a reduce petele pigmentare, specialiștii sugerează remedii simple: sucul de lămâie sau creme topice de albire disponibile fără prescripție pot face o diferență vizibilă. Pentru rezultate mai puternice, produsele care conțin retinol sau acid retinoic, disponibile cu prescripție, ajută la uniformizarea nuanței pielii și la stimularea reînnoirii celulare.

Dr. Kassouf recomandă folosirea atât a umectanților, precum acidul hialuronic sau glicerina, care atrag apa în piele, cât și a emolienților pe bază de lipide, care întăresc bariera cutanată și protejează împotriva factorilor agresivi din mediu.

„Aceste două tipuri de produse sunt esențiale pentru sănătatea și frumusețea pielii mâinilor”, explică dr. Michelow.

Pentru rezultate mai rapide și vizibile, se pot folosi tratamente care îndepărtează stratul superficial al pielii, cum ar fi dermaplaning-ul, dermabraziunea, exfolierea chimică sau resurfacing-ul cu laser. Aceste proceduri nu doar că îmbunătățesc textura pielii, dar atenuează ridurile și corectează pigmentarea neuniformă.

Pentru a reda volum și a netezi conturul mâinilor, specialiștii recomandă injecțiile cu grăsime proprie, prelevată din burtă, coapse sau fese, care sunt integrate natural și oferă un efect de durată. Alternativ, se pot folosi fillere sintetice pe bază de hidroxiapatită de calciu, sau acidul polilactic, o substanță biodegradabilă absorbită treptat de organism.

Pe lângă ceea ce poți face, la fel de important este să eviți obiceiurile și tratamentele dăunătoare. Fumatul accelerează îmbătrânirea pielii, lăsând-o ternă, palidă și ridată. În schimb, proceduri precum Botoxul sau chirurgie pentru îndepărtarea pielii nu sunt recomandate pentru întinerirea mâinilor: Botox-ul nu recuperează volumul pierdut, iar operațiile pot lăsa cicatrici sau pot avea complicații.