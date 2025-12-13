Pericolul care le pândește pe femei la fiecare pas. Obiceiul banal poate să le transforme viața într-un coșmar

Persoanele care folosesc cabinele de bronzat artificial se confruntă cu un risc de aproape trei ori mai mare de a dezvolta cancer de piele, arată concluziile unui studiu publicat vineri în revista științifică Science Advances.

Cercetarea, citată de AFP, aduce în premieră dovezi clare privind mecanismul prin care aparatele de bronzat provoacă mutații ale ADN-ului la nivelul pielii, crescând semnificativ vulnerabilitatea la melanom.

Rezultatele vin într-un context în care melanomul cutanat este în continuă creștere la nivel global și confirmă avertismentele formulate de ani de zile de organizațiile internaționale de sănătate.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului (IARC), structură a Organizației Mondiale a Sănătății, peste 80% dintre cazurile de melanom cutanat sunt atribuite expunerii la radiații ultraviolete. Această expunere include nu doar lumina solară, ci și radiațiile generate artificial de solare.

IARC clasifică utilizarea cabinelor de bronzat în aceeași categorie de risc oncologic cu fumatul și azbestul, subliniind gravitatea impactului asupra sănătății publice.

Coordonatorul studiului, dermatologul și cercetătorul Pedram Gerami de la Universitatea Northwestern din Illinois, a declarat că interesul pentru acest subiect a pornit din practica medicală. El a observat o creștere neobișnuită a numărului de paciente tinere diagnosticate cu melanoame multiple, unele localizate în zone ale corpului care sunt, în mod normal, ferite de expunerea directă la soare.

Aceste observații clinice au determinat echipa de cercetare să analizeze în detaliu legătura dintre utilizarea aparatelor de bronzat și apariția cancerului de piele.

Cercetătorii au comparat dosarele medicale a aproximativ 3.000 de persoane care au folosit cabine de bronzat cu cele ale unor persoane de aceeași vârstă care nu au utilizat astfel de dispozitive. Rezultatele sunt concludente: melanomul a fost diagnosticat la 5% dintre utilizatorii de solare, comparativ cu doar 2% în grupul de control.

După ajustarea rezultatelor în funcție de factori precum vârsta, istoricul de arsuri solare și antecedentele familiale, riscul estimat de dezvoltare a melanomului în rândul utilizatorilor de solare a fost de 2,85 ori mai mare.

Un element care a atras atenția cercetătorilor este localizarea melanoamelor. Utilizatorii cabinelor de bronzat prezentau mai frecvent tumori maligne pe zone precum partea inferioară a spatelui sau fesele, regiuni care, în mod normal, sunt mai puțin expuse la soare.

Această distribuție atipică susține ideea că bronzarea artificială produce un tip distinct de agresiune asupra pielii, diferit de expunerea naturală la soare.

Pentru a evalua amploarea daunelor la nivel celular, echipa de cercetare a secvențiat 182 de biopsii cutanate. Folosind o tehnologie avansată, oamenii de știință au analizat în mod specific melanocitele, celulele responsabile de pigmentare și de formarea alunițelor.

Rezultatele au arătat că melanocitele persoanelor care folosesc solare prezentau aproape de două ori mai multe mutații genetice comparativ cu cele ale persoanelor care nu au utilizat astfel de aparate.

Dr. Bishal Tandukar, coautor al studiului, a subliniat un aspect deosebit de îngrijorător: utilizatorii de solare cu vârste între 30 și 40 de ani aveau mai multe mutații decât persoane din populația generală cu vârste între 70 și 80 de ani.

La nivel mondial, melanomul a provocat aproape 60.000 de decese în anul 2022, potrivit datelor IARC. În fața acestor cifre, unele state au adoptat măsuri radicale. Australia și Brazilia au interzis complet utilizarea cabinelor de bronzat, în timp ce alte țări, precum Regatul Unit și Franța, au interzis accesul minorilor la solare.

În Statele Unite, reglementarea diferă de la stat la stat, însă cercetătorii cer măsuri mai ferme.