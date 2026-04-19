Gestul cotidian care păstrează tinerețea pielii mâinilor

Un gest simplu, repetat zilnic, poate face diferența atunci când vine vorba despre aspectul pielii mâinilor. Deși adesea ne concentrăm pe îngrijirea tenului, mâinile sunt printre primele care trădează semnele îmbătrânirii, fiind expuse constant la factori agresivi precum frigul, soarele sau substanțele chimice, informează gbnews.com.

Un ritual riguros de îngrijire a pielii este adesea asociat cu prevenirea îmbătrânirii premature, iar pentru mulți, rutina facială a devenit o prioritate zilnică. Totuși, există zone ale corpului care, deși expuse constant, nu beneficiază de aceeași atenție, iar mâinile sunt printre cele mai neglijate.

Specialiștii atrag atenția că mâinile pot trăda rapid vârsta unei persoane. Pielea din această zonă este mai subțire și mai vulnerabilă la factorii externi, ceea ce accelerează procesul de îmbătrânire comparativ cu tenul. În plus, numărul redus de glande sebacee contribuie la o uscăciune mai accentuată, resimțită mult mai repede.

În acest context, hidratarea constantă devine un pas esențial în îngrijirea mâinilor. Aplicarea regulată a produselor hidratante poate diminua efectele negative, menținând pielea suplă și protejată.

Rhysa Phommachanh, specialist în sănătatea pielii la Landys Chemist, subliniază că menținerea unui nivel optim de hidratare este crucială pentru aspectul tânăr al mâinilor. Potrivit acesteia, o piele bine hidratată își păstrează mai ușor elasticitatea și este mai puțin predispusă la uscăciune, factor care favorizează apariția ridurilor și a liniilor fine.

Aplicarea unei creme de mâini imediat după spălare și înainte de culcare contribuie semnificativ la păstrarea nivelului optim de hidratare și la refacerea zonelor uscate sau crăpate. În sezonul rece, este indicată o utilizare mai frecventă a acestor produse, deoarece pielea este mai expusă deshidratării.

Alegerea produselor potrivite joacă, de asemenea, un rol important, întrucât anumite ingrediente au efecte mai eficiente în reducerea semnelor vizibile ale îmbătrânirii.

Potrivit specialistului Phommachanh, este recomandat să optăm pentru creme de mâini care conțin ulei de shea, cunoscut pentru proprietățile sale nutritive și de refacere a barierei cutanate, dar și ingrediente precum ureea, ceramidele și glicerina. Acestea contribuie la menținerea hidratării și la consolidarea barierei naturale a pielii, oferind mâinilor un aspect neted și întinerit.

În plus, alegerea unui săpun de mâini adecvat este esențială. Produsele care includ agenți hidratanți, precum glicerina, curăță eficient fără să usuce pielea sau să afecteze echilibrul natural al acesteia.

Mâinile sunt mai expuse decât alte zone ale corpului la radiațiile UV și la agresiunile mediului, motiv pentru care utilizarea unei creme cu factor de protecție solară devine esențială. În plus, anumite proceduri dermatologice, precum terapia cu lumină LED, tratamentele cu laser sau radiofrecvența, pot aduce beneficii vizibile, atunci când sunt recomandate de un specialist.

Aceste recomandări sunt susținute și de experții din cadrul Academiei Americane de Dermatologie, care subliniază importanța protecției zilnice. Potrivit acestora, aplicarea constantă a unei creme cu SPF pe mâini poate reduce riscul apariției ridurilor.

În situațiile în care semnele de îmbătrânire sunt deja vizibile, tratamentele dermatologice pot contribui la ameliorarea aspectului pielii. Odată cu înaintarea în vârstă, nivelul de colagen și elastină scade, iar pielea își pierde fermitatea și elasticitatea.

Procedura de radiofrecvență, care acționează prin transmiterea de căldură în profunzimea pielii, poate ajuta la tonifierea țesuturilor și la reducerea aspectului lăsat. De cele mai multe ori, un singur tratament aplicat la nivelul mâinilor poate fi suficient pentru rezultate vizibile.