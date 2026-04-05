Bărbia căzută, expicațiile dermatologilor. De ce pielea și linia maxilarului se modifică odată cu vârsta

Aspectul bărbiei și al liniei maxilarului se poate modifica odată cu trecerea timpului, iar mulți oameni observă că această zonă începe să se lase. Deși fenomenul este adesea pus exclusiv pe seama îmbătrânirii, specialiștii spun că lucrurile sunt mai complexe, informează Fox News.

Potrivit dermatologilor, bărbia căzută apare în principal din cauza modificărilor care au loc în structura pielii și a țesuturilor de susținere. Pe măsură ce anii trec, producția de colagen și elastină scade, iar pielea își pierde din fermitate. În același timp, mușchii care susțin pielea devin mai slabi, ceea ce contribuie la apariția aspectului lăsat al bărbiei și al zonei mandibulare.

Un alt factor important este redistribuirea grăsimii faciale. În timp, stratul de grăsime din anumite zone ale feței se diminuează sau se deplasează, iar acest proces poate accentua aspectul de bărbie căzută. De asemenea, schimbările la nivelul structurii osoase a feței pot influența conturul general al feței.

Mulți oameni încearcă să corecteze problema prin exerciții faciale sau diferite produse cosmetice. Dermatologii spun însă că aceste metode pot avea rezultate limitate. Cremele hidratante sau cele care stimulează producția de colagen pot îmbunătăți temporar aspectul pielii, dar nu pot corecta semnificativ laxitatea deja instalată.

Pentru multe persoane, apariția pielii lăsate de-a lungul obrajilor inferiori și a liniei maxilarului reprezintă unul dintre primele semne surprinzătoare ale procesului de îmbătrânire. Fenomenul, cunoscut popular drept „fălci lăsate”, îi determină pe mulți să caute soluții rapide, însă experții avertizează că nu există un remediu unic care să rezolve problema.

Dermatologul Shereene Idriss, fondatoarea clinicii Idriss Dermatology din New York, a explicat într-un interviu acordat Fox News Digital că abordarea eficientă presupune o strategie în mai multe etape, nu o intervenție „miraculoasă”.

Pentru a face mai ușor de înțeles mecanismul îmbătrânirii feței, medicul folosește o comparație sugestivă: fața poate fi privită ca o piesă de mobilier. În această analogie, oasele reprezintă structura de rezistență, mușchii și depozitele de grăsime sunt echivalentul pernelor, iar pielea joacă rolul materialului care acoperă întreaga structură.

Potrivit specialistei, atunci când apar primele semne ale lăsării pielii în zona maxilarului, cauza nu este aproape niciodată exclusiv la nivelul pielii. De cele mai multe ori, este vorba despre un cumul de factori: pierderea treptată a suportului structural al feței și coborârea depozitelor de grăsime sub efectul gravitației.

În momentul în care „cadrul” acestei structuri se modifică și „pernele” se comprimă, pielea nu face decât să se adapteze noii forme. Practic, explică Idriss, materialul începe în mod natural să se așeze diferit, ceea ce duce la aspectul de piele căzută în zona mandibulei.

Potrivit acesteia, rezultatele apar atunci când este adoptată o strategie complexă, în mai multe etape, și nu când se caută o soluție „miraculoasă”. Deși piața este plină de dispozitive care promit redefinirea liniei maxilarului, Idriss le recomandă pacienților să își tempereze așteptările atunci când le folosesc.

În opinia sa, rolele faciale și tehnicile de masaj pot ajuta la deplasarea lichidului limfatic, reducând temporar aspectul umflat al feței. Totuși, aceste metode nu pot corecta cu adevărat laxitatea sau încrețirea zonei bărbiei.

Medicul avertizează, de asemenea, asupra popularității tot mai mari a îndepărtării grăsimii bucale, o intervenție estetică prin care sunt eliminate pernuțele naturale de grăsime din obraji pentru a crea un aspect mai sculptat al feței. Idriss consideră că procedura nu este o alegere inspirată pentru mulți pacienți.

În numeroase cazuri, eliminarea acestor depozite de grăsime poate, dimpotrivă, să grăbească apariția bărbiei căzute și să accentueze semnele îmbătrânirii. Potrivit medicului, obiectivul ar trebui să fie menținerea acestor „perne” naturale ale feței, nu eliminarea lor.

Nici opțiunile chirurgicale, precum liftingul facial, nu rezolvă complet problema. Idriss explică faptul că un astfel de lifting poate repoziționa țesuturile și întinde pielea, însă nu reface modificările structurale profunde care apar în mod natural odată cu înaintarea în vârstă.

Unii pacienți ajung să aibă impresia că aspectul feței lor se schimbă brusc, aproape de pe o zi pe alta, observă medicul Idriss. Ea explică faptul că există anumite „vârfuri ale îmbătrânirii”, iar unul dintre ele apare frecvent în jurul vârstei de 40 și ceva de ani, fenomen confirmat și de cercetări științifice.

Deși schimbarea pare bruscă, medicul subliniază că, în realitate, este rezultatul unui proces lent. De-a lungul anilor, pielea pierde treptat colagen, iar țesuturile încep să se deplaseze, acumularea acestor modificări devenind vizibilă la un moment dat.

Pentru persoanele aflate în jurul vârstei de 20 sau 30 de ani, strategia optimă ar trebui să fie prevenția. În practică, acest lucru înseamnă protejarea colagenului prin utilizarea constantă a cremei cu protecție solară, introducerea retinoizilor în rutina de îngrijire, compuși derivați din vitamina A care favorizează reînnoirea celulară și pot stimula producția de colagen, dar și controlul inflamației pielii.

Totuși, medicul atrage atenția că anumite schimbări, precum forma bărbiei, nu sunt neapărat consecința unei îngrijiri deficitare. Structura osoasă are un rol decisiv în acest caz. În opinia sa, soluțiile estetice ar trebui să urmărească rezolvarea cauzei reale a problemelor, nu doar adaptarea la tendințele momentului. De cele mai multe ori, abordarea moderată oferă rezultate mai naturale, în timp ce intervențiile excesive pot produce efecte artificiale.