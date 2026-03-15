Posibile proprietăți ale uleiului de măsline extravirgin. Studiu

O nouă cercetare atrage atenția asupra unui efect surprinzător al unui tip de ulei de măsline asupra creierului. Potrivit oamenilor de știință, consumul regulat al acestui ulei poate sprijini funcțiile cognitive și poate încetini procesul de declin mental asociat cu înaintarea în vârstă, informează Fox News.

Un nou studiu realizat de Universitat Rovira i Virgili din Spania scoate în evidență beneficiile uleiului de măsline extravirgin. Beneficiile acestui tip de ulei se extind dincolo de sănătatea inimii, având efecte pozitive și asupra funcției creierului.

Cercetarea arată că persoanele care au inclus în dieta lor ulei de măsline extravirgin, comparativ cu uleiul rafinat, au prezentat o capacitate cognitivă mai bună și o diversitate crescută a microbiotei intestinale. Specialiștii consideră această diversitate un „indicator esențial al sănătății intestinale și metabolice”.

Uleiul de măsline extravirgin reprezintă cea mai pură formă de ulei, obținută prin presare la rece a măslinelor proaspete, fără defecte, menținând o aciditate scăzută. Bogat în polifenoli, vitaminele A, D, E și K, precum și în acizi grași mononesaturați, uleiul oferă proprietăți antiinflamatorii și protecție cardiovasculară.

Studiul recent, desfășurat pe parcursul a doi ani, a analizat peste 600 de persoane cu vârste între 55 și 75 de ani, toate supraponderale sau obeze și diagnosticate cu sindrom metabolic, factori care cresc riscul bolilor cardiovasculare. Cercetătorii au urmărit atât consumul de ulei de măsline, rafinat și extravirgin, cât și compoziția microbiotei intestinale a participanților.

Rezultatele au arătat că persoanele care au inclus în dieta lor ulei de măsline extravirgin au înregistrat o diversitate mai mare a bacteriilor intestinale, ceea ce pare să susțină o sănătate cerebrală mai bună. În schimb, consumatorii de ulei de măsline rafinat au prezentat o diversitate microbiană redusă pe parcursul studiului.

Diferența esențială dintre cele două tipuri de ulei constă în procesarea lor. Uleiul de măsline rafinat trece prin tratamente industriale menite să elimine impuritățile, dar care reduc totodată nivelul de antioxidanți și vitamine benefice organismului.

În plus, cercetătorii au monitorizat funcțiile cognitive ale participanților. Cei care au consumat ulei extravirgin au demonstrat progrese semnificative în memorie, atenție și funcții executive pe durata celor doi ani, în timp ce uleiul rafinat nu a adus aceleași beneficii.

„Nu toate uleiurile de măsline oferă avantaje pentru funcția cognitivă”, a subliniat cercetătorul principal, Jiaqi Ni.

Cercetarea subliniază că, așa cum afirmă Jordi Salas-Salvadó, cercetătorul principal al studiului, calitatea grăsimilor consumate este la fel de importantă ca și cantitatea acestora.

„Uleiul de măsline extravirgin nu doar protejează sănătatea inimii, ci poate contribui și la menținerea funcțiilor cognitive pe măsură ce îmbătrânim”, a declarat Salas-Salvadó într-un comunicat de presă.

Totuși, autorii studiului atrag atenția că cercetarea a fost observațională și s-a concentrat pe adulți din regiunea mediteraneană cu factori specifici de risc pentru sănătate. Prin urmare, rezultatele nu pot fi generalizate automat la întreaga populație, iar studiul nu demonstrează că uleiul de măsline ar fi singurul responsabil pentru schimbările cognitive observate.

Cercetătorii au constatat că persoane care consumau ulei rafinat aveau mai frecvent obiceiuri precum fumatul sau un nivel educațional mai scăzut, factori care ar fi putut influența rezultatele, chiar dacă datele au fost ajustate statistic. În plus, studiul s-a bazat pe rapoarte alimentare auto-raportate, ceea ce poate introduce unele erori sau inexactități. Studiul a fost publicat în revista Microbiome.