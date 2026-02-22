Un test simplu care poate indica sănătatea creierului și riscul de moarte prematură

Timpii de reacție pot oferi indicii neașteptat de clare despre starea generală a organismului, reflectând nu doar funcționarea creierului, ci și riscuri majore pentru sănătate, inclusiv posibilitatea unui deces prematur, informează BBC.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, viteza cu care răspundem la stimuli scade treptat, un proces natural care începe să fie vizibil încă din maturitatea timpurie. Această încetinire explică, în parte, de ce performanțele sportive și capacitatea de reacție ating vârful înainte de 30 de ani, după care încep să se diminueze gradual.

Cercetările recente arată că abilitatea de a păstra un ritm constant al reacțiilor poate spune multe desprestarea de sănătate a creierului, chiar și la vârste înaintate. Specialiștii susțin că viteza de reacție nu reflectă doar performanța cognitivă, ci oferă indicii valoroase despre funcționarea generală a organismului. De la buna funcționare a sistemului cardiovascular până la probabilitatea unui deces prematur, acest indicator aparent simplu poate dezvălui procese interne complexe.

Potrivit acestuia, încetinirea reacțiilor este, cel mai adesea, un semn al deteriorării progresive asociate cu vârsta. „Este un indicator valoros, deoarece reflectă modul în care mai multe sisteme biologice lucrează împreună și cât de bine reușesc să facă față trecerii timpului”.

Evaluarea timpului de reacție nu necesită echipamente sofisticate sau vizite la laborator. Există un experiment simplu, cunoscut popular drept „testul căderii riglei”, care poate oferi indicii despre cât de rapid răspunde corpul tău la un stimul neașteptat. Ai nevoie doar de o riglă și de ajutorul unei alte persoane.

Testul se desfășoară astfel: te așezi pe un scaun, sprijinind brațul pe masă, astfel încât mâna să atârne ușor peste margine. Degetul mare și arătătorul trebuie să fie pregătite să prindă rigla. Partenerul tău ține rigla vertical, cu marcajul „zero” aliniat la nivelul degetului mare. Fără niciun avertisment, rigla este lăsată să cadă, iar tu încerci să o prinzi cât mai repede.Distanța parcursă înainte de a o apuca indică viteza ta de reacție.

În termeni orientativi, o prindere sub 7,5 centimetri este considerată excelentă. Valorile între 7,5 și 15,9 centimetri sunt peste medie, între 15,9 și 20,4 centimetri reprezintă media, iar peste acest prag performanța este sub medie. Distanțele care depășesc 28 de centimetri indică un timp de reacție slab.

În esență, testul căderii riglei evaluează două lucruri esențiale: cât de rapid recunoaște creierul situația și cât de repede reușește corpul să răspundă la instrucțiunile primite.

Oamenii de știință au constatat că prima verigă din lanțul reacției care începe să cedeze, încă din perioada vârstei mijlocii, nu este neapărat creierul, ci corpul. Mai exact, capacitatea fizică de a pune rapid în practică semnalele primite de la creier începe să se degradeze. Cu alte cuvinte, creierul poate „observa” aproape instantaneu că rigla a fost eliberată, însă mușchii și sistemul motor au nevoie de mai mult timp pentru a răspunde.

La Universitatea din Colorado Boulder, profesoara de inginerie biomedicală Alaa Ahmed a arătat că, pe măsură ce îmbătrânim, viteza reacțiilor ajunge să depindă mai mult de starea generală a organismului decât de performanța creierului.

Matthew Pain, profesor de biomecanică la Universitatea Loughborough din Marea Britanie, arată că reflexele de bază ale persoanelor vârstnice sănătoase rămân surprinzător de robuste. În experimente care au măsurat reflexul de tresărire al gleznei ca răspuns la un sunet puternic, cercetătorii au observat că semnalul transmis de creier către mușchi ajunge aproape la fel de rapid ca la persoanele tinere.

„Sistemul nervos, în sine, nu se degradează dramatic la vârstnicii sănătoși”, spune Pain, adăugând, cu o notă de umor, că aceștia ar putea reacționa suficient de rapid pentru a fi penalizați la un start fals într-o cursă.

Vestea bună este că declinul nu este inevitabil. Specialiștii recomandă antrenamentele cu „sarcină duală”, care combină mișcarea cu stimularea cognitivă. Activități precum mersul în timp ce întorci capul, menținerea echilibrului pe un picior în timp ce reciți sau aruncarea unei mingi în timp ce asociezi cuvinte solicită simultan creierul și corpul.

Chiar și antrenamentele de fitness urmărite pe ecran, acasă, pot avea efecte pozitive, pentru că îmbunătățesc capacitatea de a percepe un stimul și de a răspunde prin mișcări coordonate. În plus, menținerea unui stil de viață activ din punct de vedere fizic și intelectual, practicarea sportului, învățarea unui instrument muzical, jocurile de societate sau implicarea socială, contribuie la păstrarea unor timpi de reacție mai buni.

„Activitățile care cer răspunsuri rapide antrenează atât mintea, cât și corpul. Iar dovezile arată că o implicare socio-intelectuală constantă este asociată cu o îmbătrânire cognitivă mai lentă, inclusiv în ceea ce privește viteza de reacție”, a concluzionat Simon Cox.