Secundele finale ale creierului. Ce spun neurologii despre momentul morții

Moartea este o certitudine pe care o împărtășim cu toții, iar curiozitatea legată de ultimele clipe ale vieții este cât se poate de firească. Ce se întâmplă, de fapt, în momentul în care inima se oprește? Apar viziuni cu o lumină intensă sau chipuri ale celor dragi care nu mai sunt? Răspunsurile la aceste întrebări nu mai țin doar de credință sau speculații, ci sunt analizate astăzi de neurologi, care încearcă să explice, din perspectiva creierului, ce trăiește omul în pragul morții, informează Metro.

Există o expresie veche care spune că viața trece prin fața ochilor înainte de moarte, un fenomen adesea denumit „reamintirea vieții”. Mulți oameni care s-au aflat în apropierea morții povestesc că întreaga lor existență pare să se deruleze într-o clipă, iar cercetările recente sugerează că acest lucru nu este doar o impresie poetică.

Neurologii au monitorizat activitatea cerebrală a unei persoane în momentul morții și au observat ceva surprinzător: undele cerebrale înregistrate seamănă foarte mult cu cele generate atunci când visăm, medităm sau ne amintim evenimente din trecut.

Practic, creierul pare să redea amintirile și experiențele ca într-un film interior. Este un detaliu care ne poate înfricoșa sau, paradoxal, liniști. Pentru cei cu o curiozitate morbidă, descoperirile științifice privind ultimele momente ale conștiinței umane oferă o fereastră fascinantă spre misterul vieții și al morții.

Un studiu publicat în 2023 în Frontiers in Aging Neuroscience arată că creierul uman poate rămâne activ și organizat chiar și în timpul tranziției către moarte, reacționând la schimbări într-un mod aproape „programat”.

Descoperirea a fost posibilă după ce un pacient de 87 de ani, diagnosticat cu epilepsie, a fost supus unui EEG pentru monitorizarea convulsiilor și ajustarea tratamentului. În timpul înregistrării, pacientul a suferit un infarct și a decedat, oferind cercetătorilor ocazia rară de a observa activitatea cerebrală în ultimele momente de viață.

Dr. Ajmal Zemmar, neurochirurg la Universitatea din Louisville, SUA, care a condus studiul, a explicat că echipa a analizat activitatea creierului în intervalul de 30 de secunde înainte și după oprirea inimii.

„Am identificat modificări în anumite oscilații neuronale, cunoscute sub numele de oscilații gamma, dar și în alte benzi precum delta, theta, alfa și beta”, a declarat el pentru Frontiers.

Aceste constatări oferă noi perspective asupra modului în care creierul răspunde în ultimele clipe și ar putea deschide drumul spre înțelegerea fenomenului cunoscut popular ca „amintirea vieții”.

Oscilațiile cerebrale, cunoscute și sub denumirea de unde cerebrale, joacă un rol important în modul în care creierul procesează amintirile și visele. Diferitele tipuri de unde sunt implicate în recrearea experiențelor trecute, funcționând aproape ca niște „flashback-uri” ale memoriei.

„Creierul ar putea retrăi ultimele amintiri ale unor momente semnificative din viață chiar înainte de moarte, într-un mod asemănător cu ceea ce descriu oamenii în experiențele apropiate morții”, a afirmat Dr. Zemmar.

Aceste descoperiri provoacă modul în care înțelegem momentul exact al sfârșitului vieții și ridică întrebări importante, inclusiv în ceea ce privește momentul potrivit pentru donarea de organe.

Totuși, cercetarea s-a bazat pe un singur pacient, care suferea și de convulsii și umflături cerebrale. Chiar și așa, Dr. Zemmar speră că aceste rezultate pot aduce un oarecare confort celor care și-au pierdut persoanele dragi.

„Chiar dacă cei dragi au ochii închiși și se pregătesc să ne părăsească, creierele lor ar putea să retrăiască unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții lor”, a mai adăugat el.

Nu doar în clipa morții oamenii pot vedea imagini sau figuri neașteptate; vizionările fac adesea parte din procesul final al vieții. Julie McFadden, asistentă de îngrijiri paliative din Los Angeles, în vârstă de 41 de ani, descrie acest fenomen ca unul dintre cele șase fenomene frecvent întâlnite pe patul de moarte.

„A avea astfel de experiențe este incredibil”, spune ea. „Nu este vorba despre halucinații asociate bolilor mintale sau psihoză. Multe persoane trăiesc aceste momente și, de regulă, rămân complet conștiente”.

Deși unii atribuie aceste viziuni medicamentelor, lipsei de oxigen sau confuziei, McFadden subliniază că majoritatea celor care le văd nu se află în niciuna dintre aceste situații.

„Se întâmplă, de regulă, cu câteva săptămâni înainte de moarte. Pacienții pot purta conversații normale cu familia și pot povesti cum își văd părinții decedați sau alte persoane dragi, care îi îndeamnă să nu-și facă griji”.

Pentru cei care sunt martori ai acestor viziuni, sfatul asistentei este simplu: „Pur și simplu lăsați-vă purtați de val.” Conform experienței sale, aceste viziuni apar, de regulă, cu aproximativ o lună înainte de trecerea în neființă.

În unele cazuri, apropierea de sfârșitul vieții se poate manifesta prin gesturi neașteptate, cunoscute în literatură sub denumirea de „atingerea morții”.

„Se întâmplă atunci când o persoană stă întinsă în pat și ridică mâna, ca și cum ar încerca să atingă sau să salute pe cineva, sau să caute o îmbrățișare”, explică Julie, specialist în îngrijirea paliativă.

Aceste gesturi pot persista o perioadă mai lungă de timp, fără ca medicii să poată explica exact mecanismul din spatele lor. În ciuda incertitudinii, experții consideră astfel de comportamente ca fiind normale la sfârșitul vieții.

Deși misterele creierului rămân, astfel de fenomene oferă o mică fereastră spre modul în care oamenii experimentează ultimele momente, sugerând că există mult mai multe de înțeles despre conexiunile noastre finale cu lumea înconjurătoare.