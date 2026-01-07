A murit Aldrich Ames, agentul dublu care și-a trădat colegii din CIA pentru o casă mai mare și un Jaguar

Aldrich Ames, ofițer CIA care a devenit unul dintre cei mai periculoși agenți dubli din America, vânzând secretele SUA Moscovei, a murit la vârsta de 84 de ani, potrivit CBS News.

Fostul ofițer de contrainformații, care executa o condamnare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată, a murit luni la Instituția Corecțională Federală din Cumberland, Maryland.

Aldrich Ames a fost închis pe 28 aprilie 1994, după ce a recunoscut că a vândut informații secrete Uniunii Sovietice și ulterior Rusiei.

El a compromis peste 100 de operațiuni clandestine și a divulgat identitatea a peste 30 de agenți care spionau pentru Occident - ducând la moartea a cel puțin 10 membri ai serviciilor secrete CIA.

În încercarea de a face rost de bani pentru a-și plăti datoriile, Ames a declarat că a început să furnizeze KGB-ului numele spionilor CIA în aprilie 1985, primind o plată inițială de 50.000 de dolari.

Cunoscut de KGB sub numele său de cod, Kolokol (Clopotul), Ames a continuat să identifice practic toți spionii CIA din Uniunea Sovietică, pentru care a fost răsplătit cu prisosință.

„Spre surprinderea mea de durată, KGB-ul a răspuns că mi-a pus deoparte 2 milioane de dolari în semn de recunoștință pentru informații”, a spus el într-o declarație de opt pagini pe care a citit-o în fața instanței.

Pe parcursul a nouă ani, Ames a recunoscut că a primit un total de aproximativ 2,5 milioane de dolari din partea Uniunii Sovietice pentru trădarea sa față de SUA.

Banii au alimentat un stil de viață luxos, Ames cheltuind bani pe o mașină Jaguar nouă, vacanțe în străinătate și o casă de 540.000 de dolari - în ciuda faptului că nu a avut niciodată un salariu mai mare de 70.000 de dolari pe an.

Cariera de 31 de ani a lui Ames la CIA a început când tatăl său, analist la CIA, l-a ajutat să obțină un loc de muncă acolo după ce a abandonat facultatea în 1962.

S-a căsătorit cu prima sa soție, agent CIA Nancy Segebarth, în 1969, înainte de a fi trimis în Turcia ca ofițer de contrainformații pentru a recruta agenți străini.

Trei ani mai târziu, a fost adus înapoi în SUA, unde problemele sale cu alcoolul au început să fie cunoscute și căsnicia sa a început să se destrame.

În ciuda mai multor încălcări ale securității de-a lungul anilor, inclusiv lăsarea unei serviete pline de informații clasificate într-un metrou, Ames a fost apoi trimis în Mexico City în 1981.

Acolo a întâlnit-o pe a doua sa soție, Maria del Rosario Casas Dupuy, atașat cultural la ambasada Columbiei și activ CIA, care avea să fie ulterior acuzată ca fiind complicele său.

Întors în SUA în 1983, Ames a devenit șeful departamentului de contrainformații sovietic al CIA - în ciuda îngrijorărilor continue legate de consumul său de alcool.

În timp ce cariera sa era înfloritoare, viața sa personală era în plină expansiune. Pe lângă faptul că plătea întreținere lunară primei sale soții, finanța și stilul de viață al lui Rosario, inclusiv pasiunea ei pentru cumpărături.

Datoriile sale tot mai mari l-au determinat să vândă bogăția de secrete la care avea acces.

„Era vorba de bani și nu cred că a încercat vreodată să facă pe cineva să creadă că era vorba de ceva mai mult decât atât”, a declarat agentul FBI Leslie G. Wiser, care a fost implicat în ancheta care a dus la arestarea lui Ames, pentru emisiunea Witness History de la BBC în 2015.

Trădarea sa a început în 1985, când le-a dat sovieticilor numele câtorva ofițeri KGB care lucrau în secret pentru FBI, în schimbul a 50.000 de dolari.

Spionajul său a continuat în următorii nouă ani, până la arestarea sa pe 21 februarie 1994, după o vânătoare de cârtițe care începuse să se încheie cu un an înainte.

Ames a cooperat cu autoritățile în schimbul unei înțelegeri de recunoaștere a vinovăției care a asigurat o pedeapsă blândă pentru Rosario, care a recunoscut că știa despre bani și despre întâlnirile sale cu sovieticii. A fost eliberată după cinci ani.

Directorul CIA de la acea vreme, R. James Woolsey, l-a descris pe Ames drept „un trădător malign al țării sale”.

Woolsey a spus că agenții pe care Ames i-a trădat au murit pentru că „un trădător ucigaș își dorea o casă mai mare și un Jaguar”.