Un obicei simplu te poate ajuta să-ți păstrezi creierul tânăr. Sfaturile unui neurolog

Un neurolog afirmă că un obicei aparent simplu, pe care mulți îl practicăm unii dintre noi zi de zi poate avea efecte remarcabile asupra sănătății creierului. Dr. Baibing Chen sugerează că rutina respectivă poate contribui și la încetinirea proceselor asociate îmbătrânirii mentale.

Mai exact, potrivit neurologului, un anumit obicei ar putea ajuta la menținerea tinereții creierului și la conservarea funcției cognitive chiar și la vârste înaintate. Dr. Baibing Chen a vorbit despre câteva metode de păstrare a sănătății creierului într-un videoclip postat pe TikTok.

Potrivit medicului, studiile arată că cei care ajung la 80 sau 90 de ani cu o memorie și o claritate mentală comparabile cu cele ale unei persoane de 30-40 de ani au adesea un factor comun.

„Termenul de super-îmbătrânire a creierului se referă la cei care, la vârsta de 80 sau 90 de ani, pot gândi și-și aminti lucruri la fel de bine ca un adult mult mai tânăr. Ca neurolog, întâlnesc adesea în cabinet persoane la vârste foarte înaintate, iar diferențele dintre cei cu o funcție cognitivă remarcabilă și ceilalți sunt evidente”, a precizat Dr. Chen.

Dr. Bing subliniază că, deși menținerea unei diete echilibrate și practicarea exercițiilor fizice sunt esențiale pentru sănătate, un element comun persoanelor adulte este menținerea activității sociale. Cercetările recente au arătat că adulții care rămân conectați cu ceilalți au o zonă mai dezvoltată a creierului, cortexul cingular anterior, implicată în reglarea emoțiilor, atenției și relațiilor sociale.

„Când analizăm stilurile de viață, diferențele majore nu țin de alimentație sau suplimente, ci de calitatea relațiilor interpersonale”, explică Dr. Bing.

El adaugă că fiecare interacțiune cu ceilalți stimulează rețele cerebrale asociate memoriei, empatiei, atenției și limbajului. Mai mult, legăturile strânse cu membrii comunității contribuie la reducerea hormonilor de stres, cum este cortizolul, și stimulează substanțele chimice protectoare din creier, precum oxitocina și dopamina, sprijinind astfel păstrarea structurii cerebrale pe termen lung.

Dr. Bing atrage atenția că pentru a-ți menține creierul agil nu este suficient să rezolvi zilnic cuvinte încrucișate. „Cel mai eficient mod este să rămâi conectat cu ceilalți, sună-ți prietenii, participă la grupuri, vorbește, râzi și socializează. Conexiunile sociale sunt printre cei mai puternice indicatori ai menținerii agilității mentale odată cu înaintarea în vârstă”, explică el.

Această recomandare este susținută și de Societatea Alzheimer, care avertizează că izolarea socială poate crește riscul de demență cu până la 60%. Organizația atrage atenția că implicarea socială nu doar că reduce riscul de demență, dar și sprijină ceea ce cercetătorii numesc „rezerva cognitivă”, capacitatea creierului de a face față efectelor bolii Alzheimer.

În plus, contactul cu ceilalți contribuie la comportamente sănătoase, precum activitatea fizică, și contribuie la reducerea stresului și a inflamației. Activitățile sociale pot, de asemenea, să îmbunătățească starea de spirit și să dezvolte capacitatea creierului de a face față provocărilor cognitive. În acest sens, medicii recomandă:

Participarea la cursuri pentru adulți sau programe educative,

Activități artistice și meșteșugărești, de preferință în grup,

Cântatul la un instrument sau în cor

Implicarea în activități de voluntariat, potrivit Express.