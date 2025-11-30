Cum să alegi coafura după 50 de ani. Stiluri care adaugă ani și altele care întineresc

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, alegerea coafurii potrivite devine la fel de importantă ca și rutina de îngrijire a pielii. Stilurile nepotrivite pot adăuga câțiva ani în plus și pot afecta trăsăturile. Jonathan Andrew, stilistul celebrităților, recomandă femeilor să evite anumite coafuri care nu mai pun în valoare frumusețea.

Experta în coafură Ghanima Abdullah spune că anumite stiluri de coafuri pot adăuga ani femeilor trecute de 50 de ani. Potrivit acesteia, anumite tunsori nu doar că nu avantajează, dar pot accentua vizibil procesul de îmbătrânire.

În timp ce cremele „minune” pentru păr, tratamentele cosmetice sau suplimentele promițătoare nu pot întoarce timpul, alegerea unei coafuri potrivite poate face o diferență notabilă.

Specialista subliniază că, dacă o schimbare de look te face să te simți mai tânără când te privești în oglindă, poate fi momentul ideal pentru a experimenta o tunsoare sau o nuanță nouă. În acest context, Abdullah a vorbit despre câteva stiluri de păr pe care femeile peste 50 de ani ar trebui să le evite pentru a nu-și adăuga ani în plus.

Multe femei au purtat părul lung la un moment dat, însă odată cu trecerea anilor, firul de păr devine mai subțire și mai fragil. Specialiștii recomandă tunsorile scurte, stratificate, ca soluție eficientă pentru a păstra un aspect sănătos și plin de vitalitate, evitând acel aspect cu șuvițe rare și alungite.

Ghanima explică că „părul lung poate da senzația de îmbătrânire, pentru că șuvițele care odinioară erau dese devin mai rare, iar acest lucru se observă imediat”.

Pentru cele care preferă să păstreze o anumită lungime, opțiunile potrivite sunt bobul lung. „Tunsorile bob, care ajung până la gât sau deasupra umerilor, atenuează liniile feței care devin mai vizibile odată cu vârsta”, a explicat Ghanima.

Schimbarea coafurii poate părea dificilă, mai ales dacă te simți confortabil cu aspectul actual, însă alegerea coafurii și a rutinei potrivite de îngrijire poate face minuni. Astfel, părul rămâne tânăr, plin de viață și armonios chiar și pe măsură ce anii trec, a punctat experta.

„Pe măsură ce înaintăm în vârstă, părul necesită o atenție specială pentru a rămâne sănătos și plin de strălucire, la fel cum facem cu îngrijirea pielii”, explică Jonathan Andrew, stilistul vedetelor și ambasador global al Fudge Professional, într-un interviu pentru Express.co.uk.

Pentru a evita ca tunsoarea să pară lipsită de viață, el recomandă adăugarea unor straturi ușoare, care conferă volum și dinamism. În cazul părului texturat, tunsorile scurte, uniforme pe toată lungimea, ar trebui evitate, deoarece nu pun în valoare textura naturală.

Potrivit lui Ghanima, coafurile „afro” foarte scurte aparțin trecutului” și nu oferă prospețimea pe care o aduc alte stiluri. Recomandarea pentru părul texturat este să fie lăsat să crească cel puțin până la umeri, cu o formă conică pe laterale și pe spate, pentru un aspect tineresc și armonios.

Straturile din păr nu sunt doar un detaliu estetic, ele creează și volum, iar modul în care sunt aplicate în jurul feței poate evidenția trăsăturile, oferind totodată impresia unui păr mai des, mai ales atunci când acesta se subțiază odată cu trecerea timpului.

Potrivit expertului în îngrijirea părului, femeile care își doresc un aspect mai tânăr ar trebui să evite tunsorile scurte uniforme, cu aceeași lungime pe întreaga suprafață și cu ușoare ondulații aproape de scalp.

În schimb, tunsoarea pixie, adaptată cu lungimi variate și cu posibilitatea de a crea mici onduleuri peste zonele mai subțiri, poate da un efect vizual remarcabil, arătând bine la orice vârstă.

Tunsoarea tip franjuri rămâne o alegere clasică și versatilă, potrivindu-se oricărui tip și culoare de păr. Totuși, specialiștii recomandă să evitați franjurile extrem de scurte sau tocite, care pot scoate în evidență ridurile și nu avantajează structura feței.

„Indiferent unde cade bretonul, acel punct va evidenția cel mai mult trăsătura respectivă”, explică stilista Ghanima. Ea subliniază că un breton scurt, plasat în centrul frunții, poate atrage atenția asupra liniilor fine, în timp ce un breton ce atinge sprâncenele pune accentul pe ochi, conferind prospețime și expresivitate.

De asemenea, experta recomandă evitarea bretonului foarte gros și tocit, care nu conturează armonios fața. În schimb, bretonul tip „perdea” rămâne preferatul multor persoane, datorită aspectului romantic și tineresc pe care îl conferă.

Pentru un efect de volum, o cărare pe mijloc permite crearea franjurilor lungi, stratificate, care se așază delicat de o parte și de alta a feței. Uscarea cu foehnul completează stilul, oferind un plus de textură și prospețime look-ului.