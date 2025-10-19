Obiceiuri la care trebuie să renunți dacă vrei un păr cu mai mult volum

Mulți oameni cu păr subțire caută soluții pentru a-i oferi volum și un aspect mai sănătos. Deși produsele de îngrijire joacă un rol important, dar medicul Cinik, chirurg specializat în transplant de păr, atrage atenția asupra unor obiceiuri cotidiene care pot face mai mult rău decât bine. Renunțarea la doar trei dintre acestea ar putea face diferența în ceea ce privește aspectul părului tău, lăsând impresia unui fir mai gros și mai plin de vitalitate, scrie Express.co.uk.

Pierderea densității podoabei capilare este un fenomen comun în rândul femeilor aflate între 40 și 50 de ani, însă vestea bună este că există metode pentru a încetini acest proces. Printre principalele cauze se numără modificările hormonale, dar și scăderea naturală a producției de keratină și melanină, substanțe esențiale pentru sănătatea firului de păr.

Potrivit doctorului Cinik, chirurg specializat în transplant de păr, sezonul rece poate agrava discret efectele deja instalate odată cu vârsta și dezechilibrele hormonale, accelerând astfel procesul de subțiere. Din acest motiv este nevoie de o abordare atentă și personalizată pentru prevenirea deteriorării suplimentare a părului.

Mulți aleg să investească în produse costisitoare sau tratamente sofisticate, însă, potrivit Dr. Cinik, adevărata cauză a problemelor se află adesea în rutina zilnică. Obiceiuri aparent banale pot avea un impact major și, din fericire, sunt ușor de corectat.

„Una dintre cele mai mari greșeli pe care le observ este faptul că femeile optează pentru o culoare prea închisă pe măsură ce îmbătrânesc. Culorile intense și dure nu numai că fac ca ridurile să iasă în evidență, dar atrag și atenția asupra zonelor cu păr mai arar, deoarece contrastul cu scalpul este mai puternic”, a explicat medicul.

Un alt sfat util este acela de a alege una sau două nuanțe mai deschise de vopsea completate cu câteva șuvițe fine. Pe lângă faptul că estompează trăsăturile feței, regenerarea este mai ușoară.

Folosirea zilnică a căldurii ce provine de la uscătorul de păr poate accelera degradarea părului, în special începând cu vârsta mijlocie și mai ales în lunile de toamnă, avertizează specialiștii în îngrijirea părului.

„Pe măsură ce îmbătrânim, părul devine mai uscat și mai fragil, iar contactul frecvent cu apa dimineața îndepărtează și puțina umiditate naturală pe care o mai are, una greu de recuperat ulterior”, explică doctorul Cinik

În loc să apelezi zilnic la uscătorul de păr, este recomandat să permiți uscarea naturală a părului ori de câte ori este posibil. De asemenea, evită să-l să-l perii în timp ce se usucă. Potrivit medicului, acest obicei ajută la păstrarea structurii firului de păr și contribuie la îmbunătățirea aspectului general, oferindu-i un plus de volum și rezistență, datorită reducerii agresiunii termice.

Potrivit medicului specialist Dr. Cinik, mulți oameni se concentrează exclusiv pe aspectul firului de păr, uitând că scalpul este, de fapt, o extensie a pielii care necesită îngrijire constantă.

„Pe măsură ce vremea se răcește, scalpul devine uscat, ceea ce reduce circulația și poate încetini creșterea părului. Oamenii își tratează adesea părul, dar uită că scalpul este o piele vie care are nevoie și ea de îngrijire”, avertizează Dr. Cinik.

O rutină simplă, precum exfolierea delicată a scalpului o dată pe săptămână, poate stimula circulația și contribui la menținerea foliculilor în formă optimă. Ignorarea acestei etape poate avea efecte vizibile asupra podoabei capilare.

Odată cu scăderea temperaturilor părul are nevoie de o rutină adaptată pentru a-și păstra vitalitatea. Potrivit specialistului în îngrijirea părului, nu este nevoie de produse scumpe, ci de formule bine alese, care oferă hidratare profundă și fortificare, fără a încărca firul cu siliconi grei.

„O mască săptămânală poate reface ceea ce se pierde din cauza temperaturilor scăzute. Evitați șampoanele dure cu efect clarificator în această perioadă a anului, deoarece acestea îndepărtează uleiurile naturale de care scalpul are nevoie disperată”, a punctat Dr. Cinik.

Pentru persoanele cu păr cărunt, rutina ar trebui să includă tratamente tonifiante delicate și balsamuri intens hidratante, menite să combată uscăciunea și fragilitatea. În plus, specialistul recomandă evitarea pălăriilor și a coafurilor strânse sau a accesoriilor care pot pune presiune pe fire.