De ce trebuie folosită protecția solară iarna. Rutina corectă de îngrijire a pielii în sezonul rece

Chiar și iarna, pielea noastră rămâne vulnerabilă la radiațiile solare. Utilizarea zilnică a unui produs cu factor de protecție ridicat și spectru larg nu este doar recomandată vara, ci pe tot parcursul anului. Unghiul sub care razele solare ajung pe Pământ, determinat de înclinarea axei planetare, și efectul reflectorizant al zăpezii, apei sau asfaltului pot amplifica impactul radiațiilor asupra pielii și ochilor, făcând protecția solară o necesitate permanentă.

Pentru a înțelege radiația solară și diferențele sezoniere, trebuie urmărită înclinarea axei Pământului față de Soare în timpul mișcării de rotație. Chiar dacă iarna Pământul se află mai aproape de Soare, emisfera nordică are o înclinație mult mai mare înspre exterior, astfel că radiațiile solare ajung pe suprafața planetei la unghiuri mai mici.

Acest fenomen reduce intensitatea radiațiilor UVA, care pătrund prin nori și geamuri și afectează adânc straturile pielii, deteriorând colagenul și favorizând apariția ridurilor, și a radiațiilor UVB, responsabile pentru arsurile solare, alterarea ADN-ului pielii și, în cazuri repetate, cancer de piele. Efectul este mai pronunțat în emisfera nordică comparativ cu regiunile apropiate de Ecuator.

Suprafețele naturale și artificiale pot amplifica efectele radiațiilor solare chiar și în sezonul rece, influențând sănătatea pielii și a ochilor. Zăpada proaspătă reflectă aproximativ 80% – 90% din radiația solară, absorbind doar între 10% și 20% din razele Soarelui, ceea ce o face una dintre cele mai periculoase suprafețe pentru expunerea prelungită.

Apa reflectă între 10% și 30% din radiațiile solare, iar asfaltul absoarbe majoritatea radiației și reflectă doar 5% – 15%, însă toate aceste suprafețe contribuie la expunerea indirectă a pielii și a ochilor, accentuând necesitatea utilizării produselor cu protecție solară și în timpul iernii.

Numeroase studii au demonstrat că utilizarea regulată a protecției solare pe parcursul mai multor ani previne leziunile pielii, îmbătrânirea acesra și apariția cancerului de piele. În sezonul rece, folosirea unei creme sau soluții cu SPF 30 și spectru larg, care să includă protecție împotriva radiațiilor UVA, este recomandată în special persoanelor care petrec mult timp în aer liber, angajaților care lucrează în exterior și sportivilor, contribuind semnificativ la reducerea riscurilor asociate expunerii prelungite la soare.

Pentru cei care practică sporturi de iarnă, protecția pielii și a ochilor devine și mai importantă, fiind necesară aplicarea unui produs cu SPF 30 și purtarea ochelarilor de soare. Riscurile sunt amplificate de reflectarea radiațiilor solare de zăpadă și de altitudinea mai mare, fiecare 1 000 de metri suplimentari crescând expunerea cu aproximativ 10%, ceea ce face ca măsurile de protecție să fie esențiale pentru sănătatea pielii și a vederii în condițiile de munte.

Indiferent de anotimp, este recomandată utilizarea produselor de protecție solară cu spectru larg, SPF minim 30 și protecție ridicată anti-UVA, diferența principală fiind mai degrabă textura produselor folosite. În timp ce în perioada de vară sunt preferate texturile ușoare, care se absorb rapid, iarna pielea poate fi mai uscată și expusă la factori iritanți precum temperaturile joase, umiditatea scăzută și vântul, motiv pentru care pot fi alese produse cu consistență mai cremoasă, care conțin ingrediente ce ajută la hidratarea pielii.

În zilele în care timpul petrecut afară este redus, se pot folosi produse cu SPF minim 30, protecție anti-UVA și textură ultra-ușoară, cu ingrediente hidratante, însă reaplicarea trebuie făcută ideal la interval de 2-3 ore în cazul expunerii prelungite. Pentru expunerea intensă, cum ar fi vacanțele la schi cu zăpadă și altitudine ridicată, se recomandă produse cu SPF 50+, protecție ridicată anti-UVA și rezistență la apă și transpirație, reaplicate în pauzele de activitate, completate de un balsam de buze cu protecție UV.

Cantitatea corectă de aplicat este de 2 mg/cm², ceea ce corespunde aproximativ două lungimi de degete pentru față sau trei pentru față și gât, iar aplicarea mai mică reduce semnificativ nivelul de protecție indicat pe ambalaj.

Produsele de protecție solară existente pe piață sunt foarte performante și oferă protecție eficientă, cu condiția să fie utilizate corect. Totuși, erorile în aplicare ,cum ar fi neacoperirea tuturor suprafețelor fotoexpuse, aplicarea unei cantități insuficiente sau reaplicarea prea rară – pot reduce semnificativ eficiența protecției.

De aceea, este recomandată adoptarea unor măsuri suplimentare, precum evitarea expunerii la soare în jurul amiezii și purtarea de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv mănuși, șapcă și ochelari de soare sau de schi cu protecție UV, pentru a minimiza riscurile asupra pielii și ochilor.

Alegerea produselor de protecție solară se poate adapta tipului de ten și nevoilor specifice. Persoanele cu ten gras sau mixt vor prefera texturi lejere de loțiune, gel sau spumă, care se absorb rapid și nu lasă film lipicios, în timp ce persoanele cu ten uscat se vor orienta spre produse de tip cremă, care hidratează și protejează bariera cutanată.

Filtrele solare pot fi inorganice, recomandate pentru tenul sensibil datorită riscului scăzut de reacții alergice, dar cu textură mai densă, sau organice, cu textură mai ușoară. În cazul afecțiunilor pigmentare, precum melasma, fotoprotecția este esențială, iar produsele cu oxizi de fier sau antioxidanți sunt indicate, evitându-se formulele care conțin iritanți precum alcool denaturat, uleiuri esențiale sau parfum.

Aerul rece, încălzirea interioară și vântul pot provoca uscăciune, pierderea luminozității și iritații, ceea ce face esențială adaptarea rutinei de îngrijire. Curățarea trebuie realizată cu produse delicate, care nu elimină uleiurile naturale ale pielii, iar exfolierea trebuie limitată la o dată sau de două ori pe săptămână, folosind produse blânde cu ingrediente precum acid lactic sau salicilic pentru a elimina celulele moarte fără a agrava uscăciunea sau iritațiile.

Hidratarea și protecția devin prioritare în sezonul rece. Tonerele trebuie să conțină ingrediente hidratante precum glicerina sau acidul hialuronic și să fie fără alcool pentru a menține pielea moale. Serurile concentrat hidratante, cu acid hialuronic, vitamina E și glicerina, păstrează nivelul de umiditate al pielii până la 48 de ore, iar pentru tenul uscat sau sensibil sunt recomandate serurile fără parfum și testate dermatologic, potrivit cetaphil.in.

Folosirea cremei cu spectru larg SPF 15 sau mai mare rămâne necesară chiar și iarna, deoarece zăpada poate reflecta până la 80% din razele UV. Aplicarea regulată a măștilor hidratante sau uleiurilor cu ingrediente naturale precum jojoba sau migdale completează rutina, menținând pielea moale, netedă și bine hrănită pe tot parcursul sezonului.