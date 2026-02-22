Cum a ajuns Dick Van Dyke la 100 de ani. Secretul longevității actorului

Actorul american Dick Van Dyke, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei clasice, cunoscut pentru rolurile sale din producții celebre precum „Mary Poppins” și „Chitty Chitty Bang Bang”, a împlinit 100 de ani, pe 13 decembrie. Artistul, extrem de apreciat de public de-a lungul generațiilor, spune că secretul longevității sale constă într-o atitudine pozitivă față de viață și faptului că nu se enervează niciodată, informează sciencealert.com.

Deși longevitatea depinde, desigur, de mulți factori, inclusiv genetica și stilul de viață, există un sâmbure de adevăr în toate afirmațiile lui Van Dyke. Numeroase studii au arătat că menținerea unui nivel scăzut de stres și a unei perspective pozitive și optimiste sunt corelate cu longevitatea.

La începutul anilor 1930, cercetătorii au cerut unui grup de 678 de călugărițe novice, majoritatea având în jur de 22 de ani, să scrie o autobiografie atunci când au intrat într-o mănăstire. Șase decenii mai târziu, cercetătorii au analizat lucrările lor. De asemenea, au comparat analizele lor cu rezultatele pe termen lung ale sănătății femeilor.

Cercetătorii au descoperit că femeile care au exprimat mai multe emoții pozitive la o vârstă fragedă (cum ar fi faptul că au spus că sunt recunoscătoare, în loc să aibă resentimente) au trăit, în medie, cu zece ani mai mult decât cele al căror stil de scriere a avut tendința de a fi mai negativ.

Un alt studiu din Marea Britanie a constatat că persoanele mai optimiste au trăit între 11% și 15% mai mult decât cei pesimiști. Un alt studiu efectuat în 2022, a analizat aproximativ 160.000 de femei din diverse medii etnice și a constatat că cele care au declarat că sunt mai optimiste aveau o probabilitate mai mare de a trăi până la 90 de ani, comparativ cu pesimiștii.

Persoanele care tind să aibă o atitudine mai pozitivă sau mai optimistă asupra vieții par să fie mai bune în gestionarea sau controlul furiei. Acest lucru este important, deoarece furia poate avea o serie de efecte semnificative asupra organismului.

Furia declanșează eliberarea de adrenalină și cortizol, principalii hormoni de stres ai organismului, în special la bărbați. Chiar și scurte izbucniri de furie pot duce la o deteriorare a sănătății cardiovasculare.

Presiunea suplimentară pe care stresul cronic și furia o exercită asupra sistemului cardiovascular a fost asociată cu un risc crescut de a dezvolta afecțiuni precum boli de inimă, accident vascular cerebral și diabet zaharat de tip 2.

Aceste boli sunt responsabile pentru aproximativ 75% din decesele premature. Deși stresul și furia nu sunt singurele cauze ale acestor boli, ele contribuie semnificativ la apariția lor.

Există și o explicație la nivel celular care arată de ce stresul ne poate scurta viața, iar cheia se află în telomeri. Aceștia sunt structuri protectoare situate la capetele cromozomilor, adevărate „capace” care apără informația genetică din celule.

În organismul tânăr și sănătos, telomerii sunt suficient de lungi și rezistenți pentru a permite celulelor să se dividă și să se refacă eficient. Odată cu trecerea anilor însă, aceștia se scurtează progresiv. Când uzura devine prea mare, celulele își pierd capacitatea de regenerare, iar procesul de îmbătrânire se accelerează.

Cercetările arată că stresul cronic grăbește această scurtare a telomerilor, afectând comunicarea și reînnoirea celulară. Practic, emoțiile negative intense, precum furia necontrolată, pot acționa ca un catalizator al îmbătrânirii biologice.

Pe de altă parte, studiile vin și o veste bună: practicile care reduc stresul, precum meditația, sunt asociate cu telomeri mai lungi. Prin urmare, controlul emoțiilor și gestionarea eficientă a furiei ar putea avea un impact real asupra longevității.

În plus, persoanele optimiste tind să adopte mai ușor un stil de viață sănătos, fac mișcare regulat, mănâncă echilibrat și își reduc riscul de boli cardiovasculare. Un exemplu este chiar Dick Van Dyke, care susține că încearcă să fie activ fizic de cel puțin trei ori pe săptămână, demonstrând că obiceiurile bune pot merge mână în mână cu o viață lungă și activă.

Dacă aspiri la o viață lungă și activă, asemenea celebrului Dick Van Dyke, gestionarea stresului și a furiei ar putea fi mai importantă decât pare la prima vedere. Ideea că furia trebuie „descărcată” prin gesturi intense, cum ar fi lovituri într-un sac, țipete sau alergare până la epuizare, nu este susținută de realitate. Astfel de reacții mențin organismul într-o stare de alertă, suprasolicitând sistemul cardiovascular și prelungind efectele stresului asupra corpului.

Specialiștii spun că respirația lentă și controlată, numărarea inspirațiilor și expirațiilor sau practicarea unor tehnici de relaxare, precum yoga, ajută la calmarea inimii și a sistemului nervos. Aplicate constant, mai ales în momentele de tensiune sau iritare, aceste metode pot reduce presiunea asupra inimii și pot susține sănătatea pe termen lung.

Un alt pas important este cultivarea emoțiilor pozitive printr-o prezență mai conștientă în viața de zi cu zi. A fi prezent înseamnă să observi mai atent ce se întâmplă în jurul tău și în interiorul tău, fără grabă și distrageri.

De exemplu, o simplă ieșire la cină cu partenerul poate deveni o experiență mai profundă dacă este planificată cu atenție: alegerea unui restaurant preferat, un loc mai liniștit pentru conversație și un ritm mai lent al mesei. Atenția acordată detaliilor și savurarea momentului cu toate simțurile pot amplifica starea de bine.

La fel de important este să îți faci loc pentru joacă. La maturitate, joaca nu mai înseamnă neapărat jocuri, ci activități făcute exclusiv din plăcere, fără obiective sau presiuni. Aceste momente aduc un plus de emoții pozitive, cu efecte benefice asupra sănătății fizice și psihice.

Mesajul transmis de Dick Van Dyke pare să aibă un fundament solid: chiar dacă nu putem controla toți factorii care ne influențează sănătatea, felul în care ne gestionăm furia, stresul și atitudinea față de viață poate face diferența între o existență trăită pe pilot automat și una mai lungă, mai echilibrată și mai împlinită.