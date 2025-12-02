Secretul longevității celebrului actor Dick Van Dyke: Nu mă trezesc niciodată prost dispus

Actorul legendar Dick Van Dyke se pregătește să sărbătorească o vârstă impresionantă: împlinește 100 de ani pe 13 decembrie. El a explicat, potrivit Fox News, că secretul longevității sale nu stă în regimuri stricte sau tratamente speciale, ci în atitudinea sa față de viață.

Mai exact, Dick Van Dyke atribuie longevitatea modului pozitiv asupra vieții sale. Celebrul star de la Hollywood susține că evitarea urii și a furiei joacă un rol important în menținerea sănătății și a fericirii pe termen lung.

„Cred că a trăi fără ură și furie m-a ajutat să ajung aici”, a mărturisit Van Dyke, evidențiind legătura dintre starea pozitivă și vitalitatea de care dă dovadă la 100 de ani.

Actorul a mai explicat că stilul său de viață contribuie la sănătatea sa: „Nu simt nicio durere, niciun disconfort”. Van Dyke a adăugat că furia și ura sunt, în opinia sa, forțe care „mănâncă sufletul unei persoane”, oferind astfel o explicație simplă pentru întrebările frecvente ale celor care îi admiră că este atât de sănătos chiar și la vârsta aceasta.

Actorul a recunoscut că se consideră „puțin cam leneș” și că nu a simțit niciodată impulsul de a hrăni resentimente care să se adâncească în timp. „Uneori am mai multă energie, alteori mai puțină, dar nu mă trezesc niciodată prost dispus”, a spus el.

Actorul a explicat că, deși existau întotdeauna și oameni care nu i-au fost pe plac „nu a reușit niciodată să stârnească un sentiment de ură” și cu atât mai puțin „acea ură dusă la nesfârșit”.

Dick Van Dyke s-a comparat cu tatăl său, care era „mereu nemulțumit de viața sa”. Tatăl său a murit la vârsta de 73 de ani, a adăugat el. Actorul a mai mărturisit că evitarea anumitor tipare emoționale negative a fost esențială pentru a-și păstra echilibrul și sănătatea de-a lungul vieții.

El este convins că unii se nasc cu „perspectivă mai luminoasă” asupra vieții, în timp ce alții, spune el, se nasc să lupte cu lucruri care nu fac decât să-i încarce negativ. „Cred că m-am născut cu o perspectivă mai luminoasă”, în timp ce alții, spune el, se nasc „să lupte împotriva unor spirale descendente”.

Reflectând asupra propriei vieți, Van Dyke a afirmat cu seninătate: „După 100 de ani, pot spune că sunt împăcat cu ideea de sfârșit. Nu simt frică de moarte, deși nu pot explica de ce. Am avut o viață extraordinar de plină de momente incitante… nu mă pot plânge”.

El recunoaște că totul se datorează lui Arlene, soția sa. „Ea mă ajută să rămân ancorat în prezent”, mărturisește el. „Îmi aduce fericire în fiecare zi. Este o adevărată sursă de bucurie. Mă poate face să cânt sau să dansez, iar responsabilitatea ei este uriașă… Mă consider extrem de norocos”, a concluzionat Dick.