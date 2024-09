Monden Cum a schimbat Disney povestea originală Mary Poppins. Actrița principală spune toată povestea







Vedeta de la Hollywood părea să fie întruchiparea dădacei magice atunci când a jucat în filmul Disney din 1964. Într-un interviu acordat BBC în 1976, ea a vorbit despre faptul că a fost definită de personajul dulce și sănătos al lui Poppins. Actrița Julie Andrews privește spre cer în timp ce se gândește la cel mai bun mod de a răspunde la întrebarea pe care Sue Lawley, prezentatoarea BBC, pare hotărâtă să o pună. Dacă se simte catalogată de imaginea publică formată de succesul ei timpuriu în rolul Mary Poppins.

Musicalul Walt Disney din 1964, bazat pe poveștile scrise de PL Travers, i-a adus lui Andrews faima peste noapte când a avut premiera în Los Angeles, acum 60 de ani săptămâna aceasta. Dar Mary Poppins a contribuit, de asemenea, la crearea imaginii dulci și sănătoase care, chiar și la momentul interviului acordat BBC în 1976, încă o definea pentru mulți oameni.

Filmul spunea povestea unei bone extraordinare, care coboară din cerul Londrei, cu umbrela în mână, în viața familiei Banks din 1910, preluând grija copiilor lor turbulenți. Deși mai degrabă neglijați. Printr-o serie de aventuri, cu o doză de magie și de bun simț, Mary Poppins ajută la repararea relațiilor familiei, făcându-i să îmbrățișeze bucuria din viața lor de zi cu zi.

Cum a schimbat Disney povestea originală Mary Poppins

Mary Poppins a fost mult timp un fel de proiect pasional pentru Walt Disney. La începutul anilor 1940, el le-a promis fiicelor sale, care erau fane ale primei cărți, că o va adapta într-un film. Dar nu se gândise la autorul ei, Travers, care era de notorietate ca fiind irascibil. El a petrecut următorii 20 de ani încercând în mod repetat să o convingă să îi vândă drepturile de ecranizare. În anii 1960, în ciuda îndoielilor serioase ale lui Travers cu privire la abordarea mult mai veselă și capricioasă a elementelor întunecate din Mary Poppins de către Disney, situația financiară tot mai dificilă a autoarei a forțat-o să cedeze.

În 2013, în filmul Saving Mr Banks, Disney va descrie relația tensionată a fondatorului său cu intransigenta Travers și eforturile sale de a transpune cartea pe ecran. În conformitate cu temerile autoarei cu privire la adaptarea propriei cărți, unii critici au susținut că filmul prezintă o versiune foarte „igienizată” a relației lor antagonice și a celor două persoane complicate implicate.

În ciuda faptului că Travers o descrie pe Mary Poppins în cărți ca fiind foarte simplă, Disney avea o idee clară despre persoana pe care o dorea pentru rolul bonei „«practic perfectă din toate punctele de vedere»” - și aceasta era Julie Andrews.

Un talent în plină ascensiune

Până în acel moment, Andrews își stabilise deja o carieră scenică de succes pe ambele maluri ale Atlanticului. Născută în 1935, în Surrey, în Marea Britanie, mama și tatăl vitreg al lui Andrews, descoperind abilitatea excepțională de cântăreață a fiicei lor și gama vocală de patru octave. Au propulsat-o spre o carieră pe scenă. Până la vârsta de 12 ani, a uimit publicul West End din Londra cu vocea sa clară și melodică de soprană.

În 1954, și-a făcut debutul pe Broadway, în SUA, în spectacolul extrem de popular The Boy Friend. Însă rolul Eliza Doolittle în musicalul My Fair Lady din 1956 a fost cel care a adus-o cu adevărat în atenția publicului. Producția s-a dovedit a fi o vitrină perfectă pentru talentele sale - obținând o nominalizare la Premiul Tony. Și până în 1958 a fost spectacolul cu cele mai mari încasări de pe Broadway din toate timpurile.

Disney a simțit că actrița ar fi ideală pentru rolul lui Mary Poppins. În 1962, după ce a văzut-o jucând rolul reginei Guinevere alături de Richard Burton în rolul regelui Arthur în musicalul Camelot. Un rol pentru care a obținut o altă nominalizare la premiile Tony. A mers în culise pentru a-i oferi rolul principal în viitorul său film.

„Am crezut că a fost doar drăguț și că a venit în vizită”, a declarat Andrews la emisiunea The One Show de la BBC în 2014. „Dar m-a întrebat dacă aș fi interesată să vin la Hollywood pentru a vedea desenele și pentru a asculta cântecele pe care le plănuia pentru acest film pe care intenționa să îl facă. Iar eu am fost îngrozită și am spus: „Domnule Disney, mi-ar plăcea, mi-ar plăcea, dar trebuie să vă spun că sunt însărcinată”.”

Influența Disney

Dar, din nou, Disney a fost pregătit să fie răbdător pentru a se asigura că obține ceea ce își dorea. „A spus că este în regulă, vom aștepta”, a spus Andrews. Astfel, la scurt timp după ce a născut-o pe fiica sa Emma, Andrews și soțul ei de atunci, Tony Walton, un designer angajat și de Disney, au ajuns la Hollywood în 1963 pentru a începe să lucreze la film.

Rolul se va dovedi a fi unul definitoriu pentru ea. I-a permis să își demonstreze întreaga gamă de talente de cântăreață, dansatoare și comediantă. Interpretarea ei a adus autoritate, căldură și un aer ușor enigmatic bonei primare, în timp ce melodii precum „A Spoonful of Sugar” și „Supercalifragilisticexpialidocious” au scos în evidență farmecul ușor și vocea perfectă a lui Andrew.

În a doua sa carte de memorii, Home Work, publicată în 2019, ea a scris: „În retrospectivă, nu aș fi putut cere o introducere mai bună în film, în sensul că m-a învățat atât de multe într-o perioadă atât de scurtă de timp. Numai provocările legate de efectele speciale și animație au reprezentat o șansă de a învăța, pe care nu aș mai fi experimentat-o niciodată”.

O capodoperă

Filmul a fost un mix inovator de acțiune reală, animatronică și animație. În care copiii puteau sări magic în tablouri și coșarii dansau cu pinguinii. Când a avut premiera la Los Angeles în 1964, publicul a izbucnit într-o ovație spontană care a durat cinci minute. Oamenii au rămas în egală măsură entuziasmați și nedumeriți de accentul neobișnuit al lui Dick Van Dyke. Care a devenit o parte durabilă a moștenirii filmului.

Mary Poppins urma să devină filmul cu cele mai mari încasări din SUA în 1964. Filmul pe care l-a devansat pe locul al doilea a fost My Fair Lady. Deși a interpretat rolul Eliza Doolittle pe Broadway, Andrews a fost refuzată pentru adaptarea cinematografică în favoarea lui Audrey Hepburn. Deoarece, oarecum ironic în retrospectivă, studioul a considerat că ea nu era o vedetă de film.

Mary Poppins a primit 13 nominalizări la Oscar, câștigând cinci. Inclusiv Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru Andrews și cel pentru cel mai bun cântec pentru Chim Chim Cher-ee. Andrews a câștigat și un Bafta pentru interpretarea sa, scrie BBC.