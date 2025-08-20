International Femeia acuzată că i-a vândut lui Matthew Perry ketamină va pleda vinovată







Femeia acuzată că i-a vândut lui Matthew Perry, actorul din serialul „Friends”, ketamina care i-a cauzat moartea va pleda vinovată, a anunțat luni, într-un comunicat, Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, cunoscută în anumite cercuri de la Hollywood drept „Regina ketaminei”, „urmează să pledeze vinovat în mod oficial în săptămânile care urmează”, a anunțat parchetul federal din California, într-un comunicat.

Femeia, care se află în arest preventiv, riscă o pedeapsă de până la 65 de ani de închisoare. Acordul de recunoaștere a vinovăției include mai multe capete de acuzare, printre care și distribuirea de ketamină care a provocat moartea unei persoane.

Prin recunoașterea vinovăției, procesul cu jurați va fi evitat, iar parchetul va renunța la unele dintre acuzațiile formulate inițial.

Moartea lui Matthew Perry, descoperit inconștient în jacuzzi-ul locuinței sale în octombrie 2023, i-a șocat pe fanii serialului „Friends”.

Actorul, cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing în celebrul serial, a vorbit deschis despre problemele sale de dependență. Acesta lua ketamină sub supraveghere medicală, ca parte a unor ședințe de terapie pentru depresie.

Anestezicul, deși legal, este folosit uneori abuziv ca stimulent sau pentru a induce starea de euforie, iar actorul a devenit din nou dependent în toamna anului 2023, potrivit procurorilor.

Pe lângă Jasveen Sangha, alte patru persoane sunt investigate pentru implicarea în moartea actorului: asistentul său personal, un intermediar și doi medici acuzați că au exploatat conștient dependența acestuia.

Serialul „Friends”, difuzat între 1994 și 2004, a devenit un adevărat fenomen cultural și l-a adus pe Matthew Perry pe scena celebrităţii. În spatele personajului Chandler, actorul ascundea însă probleme personale. De ani buni, el se confrunta cu dependența de medicamente și alcool.

În cartea sa de memorii, apărut în 2022, el a povestit că a trecut prin 65 de episoade de sevraj și a cheltuit peste nouă milioane de dolari.