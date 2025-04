Monden Doliu în lumea filmului. Un actor din Friends a murit la doar 54 de ani







O veste cutremurătoare a zguduit lumea filmului și fanii serialului Friends. Actorul Nicky Katt, cunoscut pentru aparițiile sale în producții celebre precum Friends, Dazed and Confused, A Time to Kill și The Dark Knight, a murit la vârsta de 54 de ani.

Doliu în lumea cinematografiei

Tragedia a fost confirmată în data de 14 aprilie 2025, când Departamentul de Poliție din Los Angeles a intervenit la domiciliul său. Autoritățile au transmis că decesul actorului este investigat ca o posibilă sinucidere.

„Nicky Katt a fost identificat, iar cauza morții a fost stabilită ca sinucidere, conform raportului emis de Departamentul de Medicină Legală al comitatului Los Angeles”, a transmis poliția din Los Angeles.

Robert Rodriguez: „O pierdere imensă. Sunt recunoscător că l-am cunoscut”

Printre cei care și-au exprimat durerea se numără și regizorul Robert Rodriguez, apropiat al actorului. Acesta a lăsat un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Venea pe platou complet pregătit, cu costume, recuzită și idei creative care dădeau viață personajelor. Replica lui părea mereu improvizată, dar era fidelă textului. Iar dacă improviza, era întotdeauna memorabil. Avea un simț al comediei și un timing extraordinar. Este o pierdere imensă. Dar sunt recunoscător că am avut ocazia să-l cunosc, să lucrez cu el și să fiu martor la magia sa unică, care va dăinui prin filmele în care a jucat”.

Aceste cuvinte subliniază impactul profund pe care Nicky Katt l-a avut în lumea filmului și amintirea vie pe care o lasă în urmă.

Fanii serialului Friends, din nou în doliu

Moartea lui Nicky Katt vine la scurt timp după pierderea unui alt actor îndrăgit din distribuția Friends, Matthew Perry, stârnind un val de tristețe printre fani. Nicky Katt era considerat un talent aparte la Hollywood, cu un stil unic și o prezență memorabilă în filmele și serialele în care a apărut.

Familia și prietenii apropiați urmează să-l conducă pe ultimul drum în zilele următoare, în timp ce omagiile și mesajele de durere continuă să curgă din partea colegilor de breaslă și a publicului, potrivit People.