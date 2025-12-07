Occidentul pregătește cea mai dură lovitură pentru petrolul rusesc. UE și G7 discută interzicerea totală a serviciilor maritime

O nouă măsură cu impact major asupra economiei ruse se află în centrul discuțiilor dintre statele G7 și Uniunea Europeană, care analizează posibilitatea de a renunța la plafonul de preț pentru petrolul rusesc în favoarea unei interdicții complete asupra serviciilor maritime implicate în exporturile Moscovei. Surse citate de Reuters confirmă că această variantă capătă tot mai mult sprijin în rândul țărilor occidentale, în contextul încercărilor de a limita resursele financiare folosite de Kremlin pentru continuarea războiului din Ucraina.

Țările G7 împreună cu Uniunea Europeană dezbat înlocuirea mecanismului actual al plafonului de preț cu o oprire totală a serviciilor maritime care sprijină exporturile rusești de petrol, potrivit informațiilor obținute de sursa citată de la șase surse apropiate discuțiilor. Rusia continuă să își trimită mai mult de o treime din producția de petrol cu ajutorul tancurilor operate în Occident, utilizate în special pentru livrările către India și China. O interdicție ar bloca accesul acestor nave și al companiilor de servicii din statele UE, precum Grecia, Cipru sau Malta, la transporturile Moscovei.

Restul exporturilor sunt gestionate printr-o flotă paralelă, puțin transparentă, denumită „flota fantomă”, care operează în afara regulilor occidentale. Adoptarea unei interdicții ar forța Rusia să își extindă considerabil această flotă pentru a menține volumul actual de exporturi.

Mai multe dintre sursele citate susțin că măsura ar putea apărea în pachetul european de sancțiuni programat pentru începutul anului 2026. Înainte ca propunerea să fie formalizată de Bruxelles, UE urmărește însă să obțină o poziție comună cu statele G7.

Potrivit altor două surse, atât oficiali americani, cât și britanici susțin ideea în cadrul reuniunilor tehnice, însă decizia finală a Washingtonului depinde de direcția pe care administrația Trump o va adopta în contextul negocierilor de pace pe care le mediază între Rusia și Ucraina.

O astfel de interdicție s-ar apropia cel mai mult de o blocadă totală asupra petrolului rusesc, vizând nu doar importurile, ci întregul lanț de transport și servicii maritime. Deși țările G7 și UE au eliminat aproape complet achizițiile de petrol din Rusia după 2022, exporturile Moscovei continuă să depindă, în proporție semnificativă, de infrastructura occidentală.

Actualul plafon de preț, introdus acum trei ani, permite statelor terțe să utilizeze nave și servicii occidentale doar dacă achiziționează petrolul sub valoarea stabilită. Pentru a evita restricțiile, Rusia și-a orientat exporturile către piețele asiatice, folosindu-se în principal de propria flotă, din care multe nave se află deja sub sancțiuni internaționale. Aceste tancuri sunt vechi, au proprietari dificil de identificat și operează fără asigurare oferită de companii occidentale.

Fosta administrație de la Washington considera că obligarea Rusiei să investească în propriile flote ar reduce resursele disponibile pentru război. Administrația Trump, în schimb, a privit plafonul cu scepticism și nu a susținut reducerea acestuia la 47,6 dolari pe baril, măsură aplicată în septembrie 2025, față de limita inițială de 60 de dolari.

Conform datelor Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat din Finlanda, în luna octombrie:

44% din exporturile rusești de petrol au fost gestionate prin „flota fantomă” aflată deja sub sancțiuni,

18% prin nave nesancționate,

38% prin tancuri legate de state din G7, UE și Australia.

În total, flota internațională care transportă petrol din Rusia, Iran și Venezuela cuprinde 1.423 de tancuri, dintre care 921 sunt supuse sancțiunilor Statelor Unite, Marii Britanii sau Uniunii Europene, potrivit datelor Lloyd’s List Intelligence.