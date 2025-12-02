Ucraina acuză Rusia că vrea să oprească navigația liberă în Marea Neagră

Oficialii din Ucraina îi acuză pe cei din Rusia că vor să restrângă libertatea de navigație în Marea Neagră. Andrii Sîbiga, ministrul de Externe de la Kiev a afirmat că Vladimir Putin a ameninţat Ucraina cu represalii, după atacurile cu drone asupra unor petroliere folosite pentru exportul petrolului rusesc. Iar asta arată că oficialii de la Kremlin ameninţă libertatea de navigaţie în Marea Neagră, iar pacea este tot mai departe la orizont, conform Reuters.

„Pentru a doua zi la rând, președintele Rusiei a făcut declaraţii care demonstrează că nu intenţionează să pună capăt războiului. A spus ieri că este pregătit să lupte toată iarna. Astăzi, el ameninţă porturile maritime şi libertatea navigaţiei”, a precizat oficialul ucrainean.

Într-o declaraţie dată presei înaintea întâlnirii de la Kremlin cu emisarul special american Steve Witkoff pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina al preşedintelui american Donald Trump, preşedintele rus a acuzat Ucraina de piraterie, după atacurile cu drone asupra unor nave comerciale ruseşti în Marea Neagră.

Putin a avertizat că Rusia îşi va „extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”. Adică va lua măsuri atât împotriva navelor ucrainene, cât şi a navelor din ţările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri, şi a ameninţat Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră.

Două petroliere, Kairos şi Virat, care navigau sub pavilionul statului Gambia, dar fac parte din „flota din umbră” cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale, au fost lovite vineri seară de drone navale ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia.

Nava Virat a fost lovită, din nou, sâmbătă dimineaţa. Ambele petroliere navigau fără încărcătură, către portul rusesc Novorossiisk, acolo unde un alt atac ucrainean cu drone a scos din funcţiune un terminal petrolier pe unde este exportat de petrol din Kazahsatn.