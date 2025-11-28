Vizita lui Putin în India, un test pentru autonomia strategică a New Delhiului

Președintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită de stat în India în perioada 4–5 decembrie 2025, la invitația prim-ministrului indian Narendra Modi, potrivit anunțului oficial al Kremlin, confirmat de Ministerul de Externe al Indiei.

Aceasta va fi prima călătorie a lui Putin la New Delhi de la invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

Vizita survine într-un context geopolitic sensibil, cu un interes internațional sporit asupra relațiilor economice și de securitate dintre Rusia și India.

Potrivit declarației Kremlinului, liderii celor două state vor discuta „toate aspectele” parteneriatului strategic privilegiat, care acoperă — pe lângă segmentul politic — cooperarea economică, comercială, științifică, tehnologică, culturală și umanitară.

De asemenea, sunt așteptate semnări de documente interguvernamentale și comerciale, ca parte a vizitei oficiale.

Ministerul de Externe indian a precizat că summitul — cel de-al 23-lea anual India–Rusia — va servi drept ocazie de a analiza evoluția relațiilor bilaterale și de a seta direcțiile pentru viitor.

Relațiile dintre India și Rusia includ tradițional importuri semnificative de petrol rusesc și achizițiile de armament.

În același timp, oficialii indieni avertizează asupra necesității de diversificare a surselor și de creștere a producției interne de echipamente militare.

Așa cum a declarat secretarul Apărării, Rajesh Kumar Singh, „(rușii) au fost prietenii noștri atât în vremuri bune, cât și în vremuri dificile, și nu vom opri cooperarea noastră de apărare cu ei în curând, dar vreau să subliniez că India urmărește o politică de autonomie strategică.”

Această declarație evidențiază poziția New Delhi față de presiunile externe — în special din partea vestului — privind limitarea relațiilor energetice și militare cu Rusia.

Pe lângă cooperarea economică și de apărare, agenda vizitei va include discuții pe teme internaționale și regionale, reflectând interesul ambelor țări de a coordona poziții în fața provocărilor globale.

Potrivit rapoartelor, printre subiectele de interes se numără cooperarea în domeniul nuclear civil, securității regionale, dar și perspectiva unei colaborări mai largi pe plan științific — semn că Bucureștiul și Moscova urmăresc o relație multidimensională în viitor.

Vizita lui Vladimir Putin în India, programată pentru începutul lunii decembrie, marchează nu doar reluarea contactelor oficiale de la izbucnirea războiului din Ucraina, ci și intenția ambelor țări de a reafirma și extinde un parteneriat complex — politic, economic, de securitate și geopolitic.

Prin combinarea problemelor interne (energie, apărare, autonomie strategică) cu abordările globale (securitate, cooperare internațională), summitul de la New Delhi ar putea influența semnificativ echilibrul de forțe pe scena internațională.