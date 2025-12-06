Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică

Marina suedeză a anunțat că întâlnește „aproape săptămânal” submarine rusești în Marea Baltică, conform The Guardian. Căpitanul Marko Petkovic avertizează că Moscova își întărește constant activitatea navală în zonă, iar observarea acestor nave a devenit o rutină pentru forțele suedeze. Totodată, acesta mai susține și că prezența rusă a crescut vizibil în ultimii ani, pe fondul unui context regional marcat de amenințări hibride, presupuse sabotaje ale infrastructurii subacvatice și traficul intens al petrolierelelor vechi care transportă țiței rusesc și fac parte din „flota fantomă”.

Luna trecută, ministrul britanic al Apărării a anunțat că o navă spion rusă a pătruns în apele teritoriale ale Marii Britanii și a folosit lasere asupra piloților militari, avertizând că țara sa intră într-o „nouă eră de ameninţări” din partea statelor ostile.

Suedia a găzduit tot recent un amplu exercițiu NATO antisubmarin, Playbook Merlin 25, la care au participat nouă națiuni, inclusiv Germania, Franța și SUA. Sute de militari și-au testat capacitățile de vânătoare de submarine în condițiile dificile ale Mării Baltice, unde relieful subacvatic deluros îngreunează detectarea navelor.

Căpitanul Petkovic spune că Rusia își dezvoltă în mod activ flota, „producând un submarin din clasa Kilo pe an” atât în Sankt Petersburg, cât și în enclava Kaliningrad. El subliniază că există un „program deliberat şi constant de modernizare” al navelor rusești și avertizează că, odată ce se va ajunge la un armistițiu sau la o încetare a focului în Ucraina, „Rusia îşi va consolida capacităţile în această regiune”.

În acest context, Petkovic susține că marina suedeză trebuie să continue să se adapteze și să monitorizeze atent evoluțiile din zona baltică.

Oficialul suedez atrage atenția și asupra flotei comerciale rusești, alcătuită din petroliere învechite care navighează sub pavilion civil, precizând că acestea nu pot fi excluse ca potențiale platforme pentru lansarea de drone. „Flota fantomă în sine nu reprezintă o problemă militară, dar ar putea afecta ţările noastre din punct de vedere militar”, spune Petkovic.

Acesta mai explică și că infrastructura subacvatică din statele baltice — în special din Suedia, Norvegia, Finlanda, Estonia și Lituania — este vulnerabilă din cauza vizibilității reduse, salinității și temperaturilor scăzute ale apei, aspect esențial pentru regiunile dependente de rutele maritime.

Petkovic apreciază că intensificarea prezenței NATO are rezultate vizibile. De la începutul operațiunii Baltic Sentry, lansată în ianuarie, „nu am înregistrat niciun incident legat de cabluri în această regiune”.

„În primul rând, acest lucru demonstrează că alianţa funcţionează, că există coeziune. Şi că ne unim forţele împotriva unei ameninţări specifice”, afirmă el. Totodată, operațiunea a contribuit la creșterea atenției din partea flotei comerciale, care navighează acum cu mai multă precauție în apele baltice.