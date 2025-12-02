Macron evită să „dea lecții Ucrainei” în scandalul corupției: „Adevărata dictatură este la Moscova”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Élysée alături de Volodimir Zelenski, că nu este rolul Parisului „să dea lecții Ucrainei”, în contextul în care Guvernul de la Kiev este zguduit de un amplu scandal de corupție. Liderul francez a subliniat că, din punctul său de vedere, „adevărata dictatură” se află la Moscova, nu la Kiev, potrivit AFP.

„Este, oare, rolul nostru să dăm lecţii Ucrainei? Nu chiar”, a spus Emmanuel Macron, răspunzând unei întrebări în timpul conferinței de presă comune cu Volodimir Zelenski. Președintele Franței a explicat că, deși țările occidentale au dreptul să ceară transparență atunci când oferă sprijin financiar și militar, nu consideră potrivit ca acestea să adopte o atitudine moralizatoare față de Kiev.

„Suntem foarte vigilenţi”, a precizat Macron, „din moment ce dăm bani, din moment ce susţinem un efort de război. Este normal să fim exigenţi.” Totuși, liderul francez a recunoscut că autoritățile ucrainene au făcut pași importanți în lupta împotriva corupției. „Am constatat că, în orice caz, lupta împotriva corupţiei funcţionează, odată ce există decizii care sunt deschise şi, de asemenea, decizii politice care sunt luate”, a adăugat el.

Macron a ținut să puncteze diferențele majore dintre Kiev și Moscova, spunând răspicat: „Nu aveţi niciodată acest tip de decizie de partea rusă, pentru că adevărata dictatură acolo este.” Declarația sa a fost interpretată ca un mesaj de sprijin pentru Ucraina, aflată sub presiunea dublă a războiului și a problemelor interne de integritate.

Întâlnirea de la Paris a avut loc într-un moment tensionat, după ce Zelenski l-a destituit pe șeful său de cabinet, Andrii Iermak, un apropiat influent, în urma unei anchete anticorupție.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la Paris pentru discuții cu Emmanuel Macron, urmărind să-și întărească sprijinul politic și militar din partea Europei. Vizita vine pe fondul unui nou atac rusesc cu dronă asupra Kievului, produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, la scurt timp după demiterea lui Iermak.

Între timp, Ucraina a revendicat lovituri asupra a două petroliere aparținând așa-numitei „flote fantomă” ruse, utilizată de Kremlin pentru a evita sancțiunile occidentale.

Statele Unite au propus recent un nou plan menit să pună capăt războiului început în februarie 2022, însă discuțiile sunt încă în impas. Documentul ar urma să fie finalizat doar cu acordul părților implicate, însă Kievul se teme că ar putea fi forțat să accepte concesii majore în schimbul unei păci durabile.

În acest context, mesajul lui Emmanuel Macron – acela de a sprijini, nu de a judeca Ucraina – vine ca un semnal de echilibru între exigența occidentală și solidaritatea europeană față de o țară aflată sub asediu.