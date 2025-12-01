Ilan Şor renunţă la Republica Moldova. Când promite să revină

Republica Moldova. Fugarul Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, a anunţat că îşi retrage toate „proiectele sociale” din Republica Moldova, dar vine cu un nou proiect politic. Fugarul aflat sub aripa Kremlinului a îndemnat la formarea unui „front naţional, care să răstoarne regimul”.

Controversatul afacerist a promis că va reveni cu aşa zisele proiecte sociale doar după ce se va schimba guvernarea în Republica Moldova.

Ilan Şor a spus că retrage susţinerea financiară a actualelor proiecte politice, dar nu a spus dacă va susţine financiar noul proiect politic.

Președinția respinge acuzațiile lui Ilan Șor și subliniază: „Nu avem ce comenta minciunile unui criminal condamnat, care se ascunde de justiție într-un regim autoritar și încearcă să destabilizeze Moldova cu bani murdari”.

Într-un mesaj video, distribuit pe reţele, Ilan Şor se plânge că toate fondurile pe care le transferă în Republica Moldova au fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi au fost arestați.

„Astăzi, cu inima grea, anunț că sunt nevoit să închid proiectele mele sociale din Moldova, care au ajutat oamenii să supraviețuiască în tot acest răstimp”, a declarat fostul deputat.

Astfel, susţine Ilan Şor, nu mai poate continua „susţinerea populaţiei Republicii Moldova”.

"Fondurile pe care le transferam sunt blocate, complet. Angajații noștri sunt arestați. Numai în ultimele șase luni, Sandu mi-a blocat și pur și simplu mi-a furat peste 50 de milioane de dolari”, afirmă Ilan Șor.

În declarațiile sale, Ilan Șor mai spune că oamenii apropiați lui ar fi în pericol, motiv pentru care își retrage sprijinul politic oferit unor reprezentanți locali: „Nu am dreptul să risc viața și libertatea acestor oameni”.

Ilan Șor a promis că va relua „proiectul social” doar dacă actuala guvernare va fi schimbată și anunță crearea unui front național, care ar avea prioritatea de „răsturnare a regimului”. Iar prima sarcină a noii platforme este „să-i scoată din închisoare și din sărăcie pe cei persecutați”.

„Prima lui sarcină este să-i scoată din închisori și din necaz pe cei persecutați de sandiști. Pe oamenii noștri nu îi vom lăsa și nu îi vom uita. A doua sarcină este să dărâmăm regimul”, a declarat fugarul de la Moscova.

În timp ce îşi retrage proiectele din Republica Moldova, fugarul de la Chişinău, împreună cu una din cele mai proieminente portavoci ale Kremlinului, Margarita Simonyan, directoarea agenției de propagandă ruse Russia Today (RT), pune bazele unei noi televiziuni în Kîrgîzstan.

Ilan Şor nu a anunţat însă dacă va retrage susţinerea financiară a mass-media din Republica Moldova pe care o controlează.În iunie anul curent, la câteva luni înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, Ilan Șor a lansat de la Moscova postul de televiziune online, Moldova24 (MD24).

Televiziunea MD24, găzduită în Rusia și conectată la entități finanțate de Kremlin, precum RT și TV Novosti, operează o rețea de cel puțin șaisprezece domenii-clonă. Scopul e de a evita controlul autorităților și a promova narațiuni pro-Kremlin.

În iulie 2024, a fost înregistrat un nou radiodifuzor online, Moldova24 (MD24), care a început să emită non-stop din Moscova.