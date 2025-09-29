Ilan Şor nu se lasă bătut. Nu recunoaşte alegerile parlamentare şi ameninţă cu proteste

Republica Moldova. După ce a pompat milioane de dolari pentru coruperea alegătorilor şi destabilizare în Republica Moldova, Ilan Şor, oligarhul fugar refugiat la Moscova şi protejat de Kremlin, fiind condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, acuză guvernarea pro-occidentală de la Chişinău de fraudarea alegerilor din 28 septembrie.

Declaraţiile au fost făcute de oligarh la televiziunea publică din Rusia, Rossia 24.

La televiziunea rusă, Ilan Şor a vorbit din numele întregii opoziţii din Republica Moldova

„Opoziția nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare și va contesta rezultatele”, a declarat oligarhul fugar.

În context, Şor a acuzat guvernarea de la Chinău de fraudă electorală. „Ceea ce a avut loc ieri nu au fost alegeri, ci o numire. Da, evident că vom contesta toate rezultatele, este evident. Nu vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru că nu au fost alegeri, a fost o numire.

Nu mai vorbesc despre faptul că o serie de partide pur și simplu nu au ajuns la alegeri, pentru că au fost pur și simplu eliminate”, a declarat Șor în direct de la televiziunea rusă.

Șor a acuzat, fără a aduce dovezi, că 20% dintre alegători au fost intimidați în mod special pentru a nu se prezenta la alegeri.

Contoversatul oligarh a mai spus că opoziția va apela la instanțele naționale și internaționale pentru a contesta rezultatul alegerilor şi va demara alegeri parlamentare anticipate. Dar nu a precizat care anume din partide va depune contestaţiile.

Ilan Şor a ameninţat că va scoate oamenii să protesteze în stradă. Iar de acest lucru se va ocupa în zile următoare blocul „Pobeda” din care fac parte câteva partide controlate de oligarh.

Ilan Şor s-a arătat nemulțumit şi de rezultatul alegerilor parlamentare anticipate din 2021. Acesta a spus că își asumă vina pentru scorul electoral.

„Rezultatul putea și trebuia să fie altul. Sunt mulțumit de rezultatul alegerilor? Nu, nu sunt mulțumit, pentru că Partidul „ȘOR” este unica formațiune care a furnizat un rezultat concret prin fapte, nu prin vorbe.

Cine este vinovat de rezultat? Eu sunt vinovat. Eu nu am creat strategia corectă, nu mi-am ascultat echipa. Îmi asum vina. De asta suntem oameni, ca să greșim și să ne corectăm greșelile.

Noi înțelegem că diaspora a determinat rezultatul final al alegerilor. Îmi este dificil să spun cât de cinstite au fost alegerile în diasporă. Nu sunt sigur că cei care trăiesc peste hotarele Republicii Moldova, care vin rar acasă, pot să analizeze dacă au luat o decizie corectă”, a declarat atunci Ilan Șor.