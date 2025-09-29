Atmosferă încinsă în faţa Parlamentului de la Chişinău. Protestul lui Igor Dodon, umbrit de protestatarii pro-europeni. Video

Republica Moldova. Protestul organizat luni, în scuarul Parlamentului, de fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon a fost umbrit de un grup de contraprotestari, care i-au huiduit pe liderii blocului electoral Patriotic.

La protestul pro-rus au venit în jur de 200 - 300 de persoane. Alte cca 200 de protestari au fost de cealaltă parte a baricadei. Pentru asugurarea ordinei publice au fost aduşi câteva sute de poliţişti.

Pe scena improvizată din fața manifestanților au urcat Igor Dodon, Vasile Tarlev și Vlad Batrîncea. Fruntaşul socialist a mulțumit celor care au venit la protest .

Igor Dodon a declarat că alegerile parlamentare au fost câştigate de opoziţie. Argumentul său este că partidele de opoziție au obținut împreună 49,5% din voturi. Iar PAS - doar 44%. Fostul preşedinte a mai acuzat guvernarea de fraudarea alegerilor.

„PAS s-a menținut la putere, din nou, doar datorită diasporei. Dar noi nu cedăm. Ieri au fost înregistrate sute de încălcări la CEC: poduri și drumuri blocate pentru cetățenii Republicii Moldova de pe malul stâng al Nistrului, mesaje despre amenințări cu explozii la unele secții de votare din țările europene.

După care brusc creștea numărul celor care ar fi votat, împiedicarea activității observatorilor și jurnaliștilor, presiuni asupra opoziției prin percheziții, excluderea unor partide și candidați. Toate acestea pun serios la îndoială legitimitatea rezultatelor alegerilor. Am contestat toate încălcările la CEC și vom depune tot efortul pentru a stabili dreptatea în cadrul legii”, a declarat Dodon.

La protestul nocturn din faţa Comisiei Electorale Centrale, Igor Dodon a declarat că va lupta pentru alegeri anticipate şi a chemat oamenii la proteste.

La chemarea lui Dodon de a veni la protest au reacţionat şi cetăţenii care optează pentru integrare europeană. Dotaţi cu megafoane, aceştia au reuşit să umbrească protestul blocului Patriotic.

Contraprotestatarii i-au huiduit la greu pe fruntaşii blocului pro-rus: „Trădătorilor!”, „Culiocarilor”, „Voi mâncaţi din bani furaţi!”, „La puşcărie, lângă Plahotniuc!”.

Igor Dodon a promis că protestul va fi unul paşnic şi i-a îndemnat pe protesatarii săi să nu se lase provocărilor. „Vreau să chem toată lumea la calm și să nu admitem provocatori în mulțime. Noi niciodată nu am venit cu provocatori. Dacă vedeți un provocator alături, ridicați mâna, poliția o să se apropie și o să fie scos din mulțime”, a mai transmis Dodon.

Totuşi, oamenii legii au luat măsuri de securitate formând un cordon în jurul protestatarilor pro-ruşi. Deasemenea, poliţiştii au împiedicat contraprotestatarii să se apropie de protestatarii lui Dodon. Poliţiştii nu au permis să se apropie de pro-ruşi nici chiar unor jurnalişti. Au fost ţinuţi la distanţă şi activiştii civici.

Duminică seara, Poliţia a anunţat despre reţinerea a trei persoane care pregăteau dezordiniîn masă.