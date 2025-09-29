CEC: Alegerile din Republica Moldova s-au desfășurat fără incidente majore și cu respectarea legii

Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat astăzi, 29 septembrie, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie 2025. Ultimele secții de votare, deschise pentru cetățenii moldoveni din SUA și Canada, s-au închis la ora 7 dimineața, ora Republicii Moldova.

CEC a anunțat că alegerile s-au desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore, însă Inspectoratul General al Poliției a raportat 236 de încălcări ale procesului electoral. Acestea au inclus fotografierea buletinelor de vot, agitație electorală interzisă, deteriorarea buletinelor, transport organizat al alegătorilor, afișaj electoral neautorizat, suspiciuni de corupere a alegătorilor și alte nereguli minore.

„La urne s-au prezentat peste 1.608.000 de cetățeni, reprezentând 52,2% din totalul alegătorilor înscriși pe liste. Cea mai mare rată de participare a fost înregistrată în raionul Criuleni, cu 50,85%, iar cea mai scăzută în raionul Cantemir, cu 37,52%. În municipiul Chișinău au votat 375.533 de persoane, adică 54,72% din alegătorii înscriși pe liste”, a menționat președinta CEC, Angelica Caraman.

Potrivit autorității electorale, în secțiile de votare deschise pentru cetățenii din stânga Nistrului s-au prezentat 12.266 de alegători, iar peste hotare, în SUA și Canada, au votat peste 280 de cetățeni. Analiza profilului alegătorilor arată că 53,17% dintre votanți au fost femei, iar 46,83% bărbați. Distribuția pe vârste indică că 9,7% aveau între 18 și 25 de ani, 17% între 26 și 35 de ani, 23% între 36 și 45 de ani, 17,8% între 46 și 55 de ani, 15,3% între 56 și 65 de ani, 12,3% între 66 și 75 de ani, iar 4,7% aveau peste 76 de ani.

După procesarea a 99,91% din procesele-verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,16% din voturi, Blocul Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei 24,19%, Blocul ALTERNATIVA 7,97%, Partidul Nostru 6,20% și Partidul Democrația Acasă 5,62%. Restul concurenților, inclusiv independenții Andrei Năstase, Olesea Stamate și Victoria Sanduța, nu au trecut pragul electoral minim. Conform Codului electoral, pragul minim este 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidați independenți.

La nivel național, PAS și Blocul Patriotic s-au clasat pe primele două locuri. PAS a obținut majoritatea absolută în municipiul Chișinău și în nouă raioane din centrul Moldovei: Strășeni, Telenești, Călărași, Nisporeni, Criuleni, Hâncești, Ialoveni, Cimișlia și Cantemir, cu cel mai mare scor, 65,5%, în Strășeni.

În alte 15 raioane, PAS a fost prima formațiune, însă fără a obține majoritatea absolută. Printre acestea se numără Florești, Fălești, Sângerei, Șoldănești, Ungheni, Rezina, Orhei, Dubăsari, Anenii Noi, Leova, Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Drochia și Soroca. În ultimele două, diferența față de Blocul Patriotic a fost de doar două procente.

Blocul Patriotic a câștigat majoritatea în raionul Ocnița și în regiunea transnistreană, iar în Găgăuzia și Taraclia s-a impus detașat, cu scoruri de 82% și 79%. De asemenea, a fost pe primul loc la Bălți și în raioanele Briceni, Edineț, Dondușeni, Râșcani și Basarabeasca. În raionul Glodeni, PAS și Blocul Patriotic au obținut scoruri egale, reflectând o competiție strânsă.

Rezultatele finale urmează să fie validate de Curtea Constituțională, care în termen de 10 zile va confirma sau infirma legalitatea alegerilor și mandatele deputaților.