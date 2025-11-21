Ilan Şor extinde propaganda rusească. Un nou post de televiziune la Bişkek

Republica Moldova. Controversatul afacerist condamnat definitiv în Republica Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare exinde propaganda rusă în Kîrgîstan. Fugarul de la Chişinău, împreună cu una din cele mai proieminente portavoci ale Kremlinului, Margarita Simonyan, directoarea agenției de propagandă ruse Russia Today (RT), pune bazele unei noi televiziuni în Kîrgîzstan.

Portalul anticoruptie.md scrie, cu referinţă la Radio Azattyk, parte a Radio Free Europe/Radio Liberty, că noul canal de televiziune al lui Şor se numește Nomad TV și se așteaptă să difuzeze o agendă pro-rusă.

Ilan Șor gestionează afaceri în Kîrgîzstan de mai mulți ani, inclusiv magazinele Duty Free din Aeroportul din Bișkek.

Proiectul lui Şor şi Simonyan se aşteaptă a fi unul grandios. Platforma a atras deja jurnaliști de renume de la alte instituții media din Kîrgîzstan.

Jurnaliştii pentru Nomad TV au fost recrutraţi de editorii angajați anterior de agenția de știri rusă Sputnik din Kîrgîzstan. Procesul a durat câteva luni, de când a fost anunţată intenţia lansării unei noi televiziuni la Bişkek.

Erkin Alymbekov, redactor-șef al Sputnik din Kîrgîzstan, va ocupa unul dintre posturile de conducere de la noul canal, iar soția sa, Svetlana Akmatalieva, jurnalistă la televiziunea publică Corporația Națională de Televiziune și Radio (NTRK), a fost împuternicită cu instruirea personalului pentru Nomad TV.

Recrutarea cadrelor pentru TV Nomad nu a fost dificilă, jurnaliştilor fiindu-le promise salarii mult mai mari. În special au fist ademeniţi cei de la instituţiile mass-media de stat. Sursele de finanțare pentru televiziunea lui Şor nu au fost făcute publice. necunoscute.

Ilyazbek Baltashev, directorul Canalului 7 și președintele Uniunii Jurnaliștilor din Kîrgîzstan, angajații își schimbă locul de muncă din cauza salariilor mai mari, iar publicațiile locale nu pot concura pe piața muncii cu „marile mass-media străine”. Baltashev a declarat că „a auzit că acesta va fi finanțat de Rusia”.

În iunie anul curent, la câteva luni înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, Ilan Șor a lansat de la Moscova postul de televiziune online, Moldova24 (MD24).

Televiziunea MD24, găzduită în Rusia și conectată la entități finanțate de Kremlin, precum RT și TV Novosti, operează o rețea de cel puțin șaisprezece domenii-clonă. Scopul e de a evita controlul autorităților și a promova narațiuni pro-Kremlin.

În iulie 2024, a fost înregistrat un nou radiodifuzor online, Moldova24 (MD24), care a început să emită non-stop din Moscova.

MD24 face parte dintr-o infrastructură digitală mai largă, asociată ecosistemului media controlat de statul rus. Adresa IP pe care este găzduit site-ul MD24, găzduiește și un grup de domenii conectate la RT (Russia Today) și proiectele sale afiliate, inclusiv putinspeaks-rt.com, rtdoc.tv, rtred.online și msimonyan.ru.

Înultimii ani, circa 60 de televiziuni care emiteau pe teritoriul Republicii Moldova , aproape o pătrime dintre acestea au rămas fără licență de emisie, majoritatea fiind instituții de presă afiliate lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.