Meta a încheiat mai multe acorduri pentru AI cu principalele publicații de știri

Meta Platforms a încheiat o serie de acorduri comerciale cu publicații importante precum USA Today, People Inc., CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner și Le Monde, pentru a utiliza datele acestora în dezvoltarea și antrenarea inteligenței artificiale, potrivit Reuters.

Parteneriatele vor permite Meta, compania care deține Facebook, să ofere prin chatbotul său de inteligență artificială știri și actualizări în timp real, incluzând linkuri către articolele și site-urile editorilor participanți.

Decizia survine în contextul în care Meta încearcă să atragă mai mulți utilizatori către serviciile sale AI, pe o piață cu concurență tot mai intensă, unde rivalii investesc masiv în acorduri de licențiere de conținut pentru a-și îmbunătăți produsele.

Compania a transmis că utilizatorii care vor adresa întrebări chatbotului Meta AI vor primi informații și linkuri din surse de conținut mai diverse, menite să ofere materiale actuale și relevante pentru interesele lor.

Meta încearcă să recupereze teren în cursa AI după primirea slabă a modelului Llama 4, continuând să investească miliarde în acest domeniu și analizând reduceri de buget în inițiativa metaversului.

Compania a anunțat că va extinde lista de parteneriate și va explora noi funcționalități, fără a dezvălui termenii acordurilor, iar publicații precum People Inc. și USA Today au confirmat că detaliile comerciale vor rămâne confidențiale. În ianuarie, Mark Zuckerberg a decis să încheie programul de fact checking al Meta din SUA, modificare care a reflectat o apropiere față de pozițiile administrației Trump privind presa tradițională.

Decizia survine pe fondul mișcărilor similare ale altor companii specializate pe inteligența artificială, precum OpenAI și Google, care integrează conținut live și fluxuri de știri, iar anunțul a urmat unei creșteri puternice a acțiunilor Meta după rapoarte privind reducerea investițiilor în realitatea virtuală.