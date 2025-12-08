Economie

Meta a încheiat mai multe acorduri pentru AI cu principalele publicații de știri

Comentează știrea
Meta a încheiat mai multe acorduri pentru AI cu principalele publicații de știriSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Meta Platforms a încheiat o serie de acorduri comerciale cu publicații importante precum USA Today, People Inc., CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner și Le Monde, pentru a utiliza datele acestora în dezvoltarea și antrenarea inteligenței artificiale, potrivit Reuters.

Meta extinde accesul la conținut prin AI cu ajutorul publicațiilor partenere de știri

Parteneriatele vor permite Meta, compania care deține Facebook, să ofere prin chatbotul său de inteligență artificială știri și actualizări în timp real, incluzând linkuri către articolele și site-urile editorilor participanți.

Decizia survine în contextul în care Meta încearcă să atragă mai mulți utilizatori către serviciile sale AI, pe o piață cu concurență tot mai intensă, unde rivalii investesc masiv în acorduri de licențiere de conținut pentru a-și îmbunătăți produsele.

Compania va extinde accesul la știri prin chatbotul său AI

Compania a transmis că utilizatorii care vor adresa întrebări chatbotului Meta AI vor primi informații și linkuri din surse de conținut mai diverse, menite să ofere materiale actuale și relevante pentru interesele lor.

Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri
Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri
Meta AI

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

Meta încearcă să recupereze teren în cursa AI după primirea slabă a modelului Llama 4, continuând să investească miliarde în acest domeniu și analizând reduceri de buget în inițiativa metaversului.

Meta își extinde parteneriatele și explorează noi funcționalități pentru AI

Compania a anunțat că va extinde lista de parteneriate și va explora noi funcționalități, fără a dezvălui termenii acordurilor, iar publicații precum People Inc. și USA Today au confirmat că detaliile comerciale  vor rămâne confidențiale. În ianuarie, Mark Zuckerberg a decis să încheie programul de fact checking al Meta din SUA, modificare care a reflectat o apropiere față de pozițiile administrației Trump privind presa tradițională.

Decizia survine pe fondul mișcărilor similare ale altor companii specializate pe inteligența artificială, precum OpenAI și Google, care integrează conținut live și fluxuri de știri, iar anunțul a urmat unei creșteri puternice a acțiunilor Meta după rapoarte privind reducerea investițiilor în realitatea virtuală.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:57 - „Five Nights at Freddy's 2”, record de încasări
12:32 - Costi Ioniță, cu valiza spartă. Bagajul a devenit inutilizabil
12:21 - Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
12:16 - Tot mai mulți români trimit flori celor dragi din țară: un obicei care a devenit o punte emoțională între generații
12:03 - Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri
12:00 - Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale